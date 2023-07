2

Zum dritten Mal in Folge ist die Gemeinde Dogern beim Stadtradeln die erfolgreichste Gemeinde im Landkreis – gemessen an der Leistung ihrer Einwohner: 378 Fahrradfahrer sind zusammen 88.765 Kilometern geradelt. Das sind 38,85 gefahrene Kilometern pro Einwohner und ein Spitzenwert im Kreis. Im Ranking der Gesamt-Kilometer ist Dogern damit hinter Bad Säckingen und Bonndorf auf Platz 3. Bürgermeister Fabian Prause freute sich, dass mit den über zwei Äquatorumrundungen 14 Tonnen COeingespart wurden. Bester Radler und beste Radlerin waren Edwin und Ingrid Krämer vom Team TV Dogern, fleißigste Radel-Familie war Team Eisern Union, radelfreudigster Verein war die Feuerwehr Dogern vor dem TV Dogern, die erfolgreichsten Unternehmen waren Möbelmarkt Dogern und Team Tillig Ingenieure. Die Dogerner Pedelec-Gruppe 60 Plus hatte seine Vorjahresleistung um 100 Prozent auf 15.408 Kilometer erhöht.