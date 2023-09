Dogern ist für weitere zwei Jahre als Fairtrade-Gemeinde rezertifiziert. Erstmals erhielt die Kommune am 17. September 2021 diese Auszeichnung. Einige Aktivitäten haben seither stattgefunden oder sind geplant. Beim Dorffest 2022 wurde an einem Stand auf die Möglichkeiten von Fairtrade hingewiesen. Die Eröffnung der Fairtrade-Woche hat 2022 in Dogern stattgefunden.

In der gut besuchten Veranstaltung zum fairen Handel im Bürgersaal standen vor allem die Herstellung und der Verkauf von fair gehandelten Fußbällen im Mittelpunkt. So oft es möglich ist, wird bei Veröffentlichungen das Label „Wir sind Fairtrade-Gemeinde“ berücksichtigt. Bei Empfängen der Gemeinde und in Gemeinderatssitzungen werden Orangensaft und Kaffee aus fairen Handel genutzt. Seitens der Gemeinde ist vorgesehen, in den kommenden zwei Jahren die Kindergärten und Schulen verstärkt in dieses Thema einzubinden und auch die Vereine mit ihren Veranstaltungen stärker einzubeziehen.