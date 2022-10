von Doris Dehmel

Am östlichen Ortseingang von Dogern wird sich die Bebauung auf der Südseite der Hauptstraße direkt neben dem Bestand weiter fortsetzen. Hierzu lag eine Bauanfrage der Werne Immobilienverwaltung GmbH aus Waldshut-Tiengen vor. Manuel Werne als Vertreter des Investors informierte den Gemeinderat über das geplante Vorhaben. Obwohl die aktuelle Marksituation, beginnend mit der Streichung der KFW-Mittel im Januar, gestiegenen Baukosten und Energiepreisentwicklung äußerst schwierig zu beurteilen sei, müssten Entscheidungen zugunsten des Wohnungsmarkts getroffen werden, so Werne.

Die Fläche Das Grundstück ist heute im Besitz des Investors Werne Immobilienverwaltung GmbH aus Waldshut-Tiengen. Bislang wurde es landwirtschaftlich genutzt. Im November 2018 beleuchtete man es als bauliche Entwicklungsfläche beim Standortauswahlverfahren für Feuerwehr und Kindergarten. Beide Einrichtungen entstehen auf der Nordseite der Hauptstraße.

Sein Unternehmen treibe seit 1990 vornehmlich im Kreis Waldshut den Wohnungsbau voran. Auf der Fläche, die sich bereits in seinem Besitz befinde, sehe es vor, drei Häuser zu errichten, jeweils mit einer Tiefgarage ergänzt. Durch die Nutzung des Hangverlaufs liege die Höhe der Gebäude unter denen der bestehenden Bebauung. Ausgehend von der Nutzungsidee, sei die Vielfalt des geplanten Wohnraums recht groß. Wohnungen generell für alle, ob Seniorenwohnungen, klassische Eigentumswohnungen, Miet- oder Eigentumswohnungen, könnten hier entstehen.

Als einen „ungeschliffenen Diamanten“ bezeichnete Architekt Michael Binkert die Wohnbebauung „Breitmatten“ mit dem Fokus Wohnen mit und in der Natur. Die erste Grobplanung war der Gemeindeverwaltung vorgelegt und die Stadtbau Lörrach konsultiert worden. Das Ergebnis: Die drei Häuser werden eine gemeinsame Zufahrt haben, wesentlich voneinander unabhängig sein, dennoch wäre eine gemeinsame Heizung denkbar. Jedes Haus hat eine eigene Tiefgarage, was am Ende zu mehr als 40 Parkplätzen führt. Bislang sei noch nichts in Stein gemeißelt, aber die Gedanken zur Realisierung doch schon weit vorangeschritten.

Im nördlichsten Gebäude an der Hauptstraße sind elf Wohneinheiten, ein öffentlich zugänglicher Gemeinschaftsraum und möglicherweise ein Bistro oder eine Bäckerei im Erdgeschoss denkbar. Neun Wohnungen und ein bis zwei Penthousewohnungen sind im mittleren Bau vorgesehen, zwölf Wohnungen und zwei bis drei Penthousewohnungen im südlichsten Gebäude. Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen im Regelgeschoss sind auf 64 bis 88 Quadratmeter Wohnfläche ausgelegt. Gebaut werde entsprechend dem Standart KW 55. „Gesamthaft gesehen wird hier ein Mehrwert für die Gemeinde geschaffen“, sagte Bürgermeister Fabian Prause.

Zielgruppen seien jedes Alter, Singles, Paare und Familien, wobei sich die Seniorenwohnungen ausschließlich an die Altergruppe 60+ richten. Zustimmend nahm der Gemeinderat die Projektvorstellung zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung, das Bauleitplanverfahren einzuleiten und durchzuführen. Ohne sich wegen der momentanen Lage exakt festzulegen, stellte Manuel Werne einen Baubeginn von zwei bis drei Monate nach erteilter Baugenehmigung in Aussicht. Für die nötigen 25 Gewerke werde mit einer Bauzeit von 18 bis 24 Monaten gerechnet, wobei zunächst das Haus 1 und dann weiter nach Bedarf gebaut werde.