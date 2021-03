von Sandra Holzwarth

Dafür steht der Verein

Der 1372 gegründete Verein zur Förderung der Geschichte der ehemaligen Grafschaft Hauenstein setzt sich aus acht Einungsmeistern und 160 Mitgliedern zusammen. Er feiert in diesem Jahr 650 Jahre Geschichte der Hauensteinischen Einungen und widmet sich vornehmlich dem Erhalt der Geschichte und der Denkmäler sowie der Betreuung der Einungen.

Diese Einnahmen fehlen

Der Verein finanziert sich überwiegend aus Spenden und Unterstützung von Land, Kreis, Gemeinden und Geschäften. Während Corona sind die Einnahmen drastisch eingebrochen.

Dafür wird das Geld benötigt

„Nach unserer Baumpflanzaktion obliegt uns auch der jährliche Freischnitt der Bäume“, erklärt der Vorsitzende Heinrich Dold. Ebenso stehen Sanierungs- und Pflegearbeiten an der Burgruine auf dem Plan, ein neues Einungsmeisterdenkmal und eine verbesserte Auflage des Buches „Schloss und Stadt Hausenstein“ sind außerdem geplant.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

