von Doris Dehmel

Wegen der Corona-Pandemie war auch bei der Hanspeter-Ebner-Stiftung Pro Dogern keine Stiftungsversammlung möglich. So galt es jetzt, auf einen längeren Zeitabschnitt Rückschau zu halten. „Wir mussten feststellen, dass mit der Einführung des Transparenzregisters die Bürokratie für Stiftungen weiter ansteigt“, so Stiftungsgründer Peter Ebner, der von einem zusätzlichen Arbeitsaufwand sprach. Dank seines Engagements sei es möglich gewesen, dass das Stiftungskapital trotz Ausgaben in Höhe von 11.448 Euro2020 unangetastet blieb.

So flossen in die Jugend- und Altenhilfe und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen in Dogern 3343 Euro. Für den Bereich Bildung und Erziehung sowie kulturelle Zwecke wurden 687 Euro ausgegeben. Zur Unterstützung von Vereinen wurden 7417 Euro überwiesen, der Hauptanteil war die Finanzierung des Bodentrampolins auf dem Mehrgenerationenplatz. Laut Lucia Schmid, in deren Händen die Verwaltung der Stiftung liegt, sind bis Jahresende mit Ausgaben in Höhe von 19.000 Euro zu rechnen.

Bislang wurden 8949 Euro ausgegeben, darunter 6000 Euro für das Einungsmeisterdenkmal. Erstmals wurde auch Dogerner Theaterverein unterstützt. „Wir werden auch in diesem Jahr wieder das DRK mit einer Spende und der Finanzierung von Geschenkkörben an Bedürftige in der Vorweihnachtszeit unterstützen“, so Vorsitzender Peter Ebner. Ganz nach dem Motto „Dogerner für Dogerner“ werde die Stärke des Ortes durch den Kontakt untereinander deutlich.