von Doris Dehmel

Udo Gabele und seine Ehefrau Irene, geborene Scherbakow, feierten in Dogern ihre diamantene Hochzeit. Der Hochzeitstag jährte sich am 3. Oktober zum 60. Mal. Dies wurde entsprechend in dem in den 60er Jahren von den Eltern übernommenen Eigenheim Im Bungert gefeiert. Irene Gabele wurde im Dezember 1937 in Dogern geboren, mit einer Schwester und einem Bruder dort aufgewachsen, ist sie ihrem Heimatort immer treu geblieben. Udo Gabele wurde im März 1939 in Tiengen geboren und ist ebenfalls mit einem Geschwisterpaar aufgewachsen.

In der früheren Seidenweberei Gessner in Waldshut, wo der Jubilar als Seidenweber tätig und später als Webmeister für eine eigene Abteilung eingesetzt war, hatte auch die Jubilarin nach dem Besuch der Handelsschule eine Arbeitsstelle gefunden. Während Udo Gabele nach der Insolvenz seines damaligen Arbeitgebers eine Anstellung im Personalamt bei der Stadt Waldshut-Tiengen gefunden hatte und dort 27 Jahre beschäftigt war, widmete sich seine Ehefrau später ganz der Familie, wo im Dezember Sohn Uwe geboren wurde. Leider mussten die Eltern ihr einziges Kind im Alter von 22 Jahren nach einer Krankheit zu Grabe tragen.

Während sich Irene Gabele mit Leidenschaft um Haus und Garten kümmert, selbst aber auch lange Mitglied im TV Dogern war, hat sich Udo Gabele sein ganzes Leben dem Sport verschrieben. Zunächst als aktiver Fußballer beim VfB Waldshut, während der Bundeswehrzeit beim FC Kempten in der Bayernliga und beim SV Dogern erreichte der Jubilar nach dem Lehrgangsbesuch an der Sportschule in Hennef die A-Lizenz als Fußballtrainer. 1974 rief er die Männerabeilung des TV Dogern ins Leben und gründete 1980 den Dogerner Lauftreff und 2004 die Herz-Kreislauf- und eine Nordic-Walking-Gruppe, die er alle heute noch leitet und im Winter für das Hallentraining für den Tennis-Club Dogern zuständig ist.