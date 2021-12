von Doris Dehmel

Die Freiwillige Feuerwehr Dogern hat mit der Ankunft des neuen MLF (Mittleres Löschfahrzeug), das seit einigen Tagen einsatzbereit ist, aus dem Werk der Firma Rosenbauer in Österreich ein „frühzeitiges Weihnachtsgeschenk“ erhalten, sagte Bürgermeister Fabian Prause. Wegen der Corona-Pandemie konnte bislang keine offizielle Vorstellung stattfinden.

Das neue Feuerwehrfahrzeug mit einem MAN-Fahrgestell und einem Anschaffungswert von 326.000 Euro wird mit 66.000 Euro vom Land Baden-Württemberg gefördert. Die restlichen Kosten in Höhe von 260.000 Euro sind von der Gemeinde Dogern zu tragen. Diese Investition entspricht den neuesten feuerwehrtechnischen Anforderungen und bringt eine sechsköpfige Staffelbesatzung zum Einsatzort. Das neue Fahrzeug ist der erste Teil der Infrastrukturverbesserung der Dogerner Feuerwehr und wird in absehbarer Zeit in dem derzeit im Bau befindlichen Feuerwehrhausneubau am östlichen Ortsteingang von Dogern stationiert sein.