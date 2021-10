von Doris Dehmel

In ihrer Hauptversammlung haben die Mitglieder der Dogerner Narrenzunft auf ein „trauriges Narrrenjahr“ zurückgeblickt. Wiischmöckcher und Wiidüfel erlebten trotz aller Bemühungen mit Herausforderung im Internet und Verbindungen auf digitalem Wege eine etwas andere Fastnacht. Die Zahl der Mitglieder blieb durch den Neuzugang von Lars und Robin Isele konstant.

Erfolgreich war der Bögwettbewerb, bei dem 40 Teilnehmer mit ihrer Kreativität fastnächtliche Stimmung ins Dorf brachten. Ein Projekt, das wiederholungswürdig ist. „Die Fastnacht fand in unseren Herzen statt“, waren sich die Narren einig und sind trotz aller Skepsis überzeugt: „Die nächste Fastnacht gehört uns.“ Dabei sind sich alle einig, dass das Narrentreffen 2022 stattfinden wird. Die Planungen sind bereits in vollem Gange.

Bürgermeister Fabian Prause freute sich, dass die Wiischmöckcher bereit sind, mit der kommenden Fastnacht die Brauchtumspflege wieder voranzutreiben. „Ihr seid eine schlagkräftige Truppe mit viel Kreativität“, sagte der Bürgermeister, der auch die Unterstützung der Gemeinde zusagte. Das kommende große Fastnachtsereignis wird einen wesentlich größeren Aufwand und noch mehr Arbeitskräfte voraussetzen.

Auf der Tagesordnung der Wiischmöckcher standen auch Vorstandswahlen. Dabei wurden Präsident Volker Ebi, Kassiererin Sabine Flügel und Zeremonienmeister Dominik Faust für die Dauer der nächsten zwei Jahre wiedergewählt.

Mit Blick in die Zukunft wird innerhalb des Vorstandsteams noch zu entscheiden sein, wie der 11.11., an dem das neue Fastnachtsmotto für die Saison 2021/22 verkündet werden soll, in diesem Jahr gestaltet werden wird. Das erste Narrentreffen in der Region nach der Corona-Zwangspause wird am 5. und 6. Februar 2022 stattfinden. Für die Guggennacht haben sich sieben Gruppen angemeldet. Zum darauf folgenden Umzug liegen bisher die Anmeldungen von 50 Narrenzünften mit insgesamt 1800 Hästrägern vor.