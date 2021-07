von Doris Dehmel

Über die Umsetzung des Medienentwicklungsplans in der Grundschule Dogern hat sich der Gemeinderat informiert. 47.250 Euro wurden investiert, wofür 37.600 Euro aus Förderpaketen durch den Bund und das Land Baden-Württemberg fließen. Bei der Einrichtung der Klassenzimmer wurde festgestellt, dass es an Arbeitsflächen fehlt, um Dokumentenkameras, Drucker und weitere Geräte sinnvoll zu platzieren. Um den Kauf von Material zum Bau von Regalen in der Grundschule zu ermöglichen, beschloss der Gemeinderat als abschließende Maßnahme der Digitalisierung, für die Dogerner Grundschule überplanmäßige Mittel in Höhe von 6000 Euro bereitzustellen.

Sanierung von gemeindeeigenen Gebäuden

Außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 31.010 Euro stehen zudem auch für die Sanierung der beiden von der Gemeinde vermieteten Wohnungen in der Schulstraße 2 und in der Rheinstraße 1 A an. Dabei handelt es sich um die Beschaffung von Kücheneinrichtungen für alle drei Wohnungen, die Erneuerung des Küchenbodens und die Dachfenstererneuerung in den Wohnungen in der Schulstraße 2.

Feuerwehrgerätehaus

Vergeben wurden außerdem eine Reihe von Arbeiten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Die Gerüstbauarbeiten werden zum Angebotspreis von 38.694 Euro durch die Firma Gero Keller aus Albbruck ausgeführt. Die Blitzschutz- und Erdungsanlage wird zum Preis von 16.000 Euro von der Firma Marschner Blitzschutzbau aus Gottmadingen geliefert. Die Firma Schindler Aufzüge und Fahrtreppen erhielt den Auftrag für die Aufzugsarbeiten zum Angebotspreis von 38.020 Euro.

Mit 29 Prozent deutlich höher als die Kostenschätzung liegt das Angebot der Firma Schleith für die Erd- und Rohbauarbeiten. Die Angebotssumme von 758.723 Euro konnte in einer Nachverhandlung nicht gemindert werden, da die momentanen Rohstoffpreise keine andere Alternative zulassen und eine Aufhebung der Ausschreibung ergebnislos wäre, da keine Konkurrenzangeboten vorliegen, hieß es in der Sitzung des Gemeinderats. „Leider steigen die Förderzuschüsse nicht so wie die Kosten“, sagte Bürgermeister Fabian Prause. Er rechnet für Ende August mit dem Baubeginn. Beschlossen wurde auch die Beauftragung weiterer Planungsschritte durch das Architekturbüro Frohwin Lüttin.

Versorgungsnetz

Die Gemeinde Dogern investiert insbesondere auch in das Versorgungsnetz. Am östlichen wie westlichen Ortseingang von Dogern finden derzeit Erschließungs- und Straßenbauarbeiten statt. Diese werden durch die Handwerkerferien unterbrochen werden.