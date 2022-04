von Doris Dehmel

Während noch die letzten Markierungen an der fertiggestellten Christof-Stoll-Straße in Dogern aufgebracht wurden, trafen sich Entscheidungsträger, Vertreter der Baufirmen Schleith und Weber, Planer, und den direkten Anliegern Sedus Stoll und Ristelhueber zu „einer kleinen Eröffnung einer großen Maßnahme“. Dabei dankte Bürgermeister Fabian Prause allen, die innerhalb der 18-monatigen Bauzeit bei dem Ausbau dieses Straßenstücks tätig waren.

Allein für die Kanalarbeiten, die in einer Tiefe von fünf Metern gestartet waren, sei für eine Länge von sechs bis neun Metern ein täglicher Zeitaufwand notwendig gewesen. Gleichzeitig wurden auf einer Länge von 650 Metern in der Christof-Stoll-Straße und 35 Meter in der Gewerbestraße alle Versorgungsleitungen neu verlegt. Er dankte allen, die in der Bauzeit Verständnis für die Behinderungen gezeigt haben. So hatte Sedus Stoll zeitwiese die Zufahrt zum Werksgeländeverlegt.

Einwohner mussten während der Sperrung der westlichen Ortsdurchfahrt den Umleitungsverkehr nach und von Kiesenbach hinnehmen und Grundstückseigentümer das notwendige Gelände vom Kreisverkehr bis zur Abzweigung ins Gewerbegebiet abtreten. 1,7 Millionen Euro kostete der Ausbau der 5000 Quadratmeter großen Straßenfläche. Die Straße ist 6.50 Meter breit, Grünstreifen umfasst zwei Meter und der Geh- und Radweg besitzt eine Breite von 2.50 Metern (Gesamtfläche: 1000 Quadratmeter). An der Südseite wurden 550 Meter Schutzplanke angelegt.

In Vertretung von Landrat Martin Kistler war Caren-Denise Sigg zur Eröffnung des kombinierten Geh- und Radweges entlang der Christof-Stoll-Straße gekommen. Sie sprach von der „verwaltungsrechtlichen“ Geburtsstunde dieses Weges, die mit dem Antrag der Gemeinde Dogern auf Fördermittel beim Regierungspräsidium Freiburg eingeleitet wurde. Kurze Zeit später habe die Gemeinde bereits den positiven Bescheid erhalten.

Erstes Teilstück des Radwegs

Ungefähr zeitgleich habe das Landratsamt Waldshut Überlegungen für einen Radweg von Hauenstein bis zum Zoll in Waldshut als möglichst schnelle und hindernisfreie Verbindung angestellt. Durch die fast 100-prozentige Kostenübernahme des Radweges durch den Bund profitiere die Gemeinde Dogern erheblich. Mit der Fertigstellung konnte nun das erste Teilstück des Radweges eingeweiht werden. Die weiteren Teilabschnitte Hauenstein-Albbruck, Dogern Ost-Dogern Schnöt bis Waldshut Krankenhaus, Waldshut SBG bis zum Zoll seinen in Planung.