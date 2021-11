von sk

Mit einem stufenlosen Getriebe hat sich Dieter Fahrni aus Dogern eine Goldmedaille auf der iENA gesichert, einer internationalen Fachmesse für Ideen, Erfindungen und Neuheiten in Nürnberg. Stufenlose Antriebe, die etwa in der Landwirtschaft, im Bauwesen oder in der Forstwirtschaft zum Einsatz kommen, bestehen oft aus einer Kombination von hydrostatischen Getrieben mit hohem Öldruck und Planetengetrieben mit Zahnrädern. Diese stufenlosen Antriebe sind besonders bei größeren Traktoren überaus aufwendig und verfügen über einen schlechten Wirkungsgrad. Als Ersatz für die Hydrostaten kann künftig das stufenlose Getriebe von Dieter Fahrni verwendet werden. Zwei spiralförmige Scheiben werden dabei über Zugbänder oder Seile tangential miteinander gekoppelt, heißt es in der Pressemitteilung der Baden-Württemberg-Stiftung.

Dabei werden die Spiralenden mit den gegenüberliegenden Enden der Partnerspirale fest verbunden und verspannt. So können sie gegeneinander leicht und formschlüssig abrollen. Daraus ergeben sich folgende Vorteile: Sehr guter Wirkungsgrad im Stillstand, auch unter Volllast verstellbar, keine hohen Ansprüche an die Materialien, spielfreie Kraftübertragung, keine Schmierung notwendig und bei Ersatz eines üblichen Traktoren-Hydrostaten-Getriebes lässt sich der Wirkungsgrad um rund 20 Prozent steigern.

Die iENA

Auf der diesjährigen iENA in Nürnberg präsentierten Erfinder aus 17 Ländern und Regionen ihre Erfindungen vor Fachpublikum, möglichen Investoren und Nachwuchstüftlern. Wegen der vielfach noch bestehenden internationalen Reisebeschränkungen und Unsicherheiten war die iENA in diesem Jahr kleiner als in den vergangenen Jahren, dennoch wurden rund 400 Erfindungen in der Messe Nürnberg präsentiert.

Wiederholte Auszeichnung

Dieter Fahrni bekam mit seiner Erfindung bereits eine Anerkennung beim diesjährigen Artur-Fischer-Erfinderpreis Baden-Württemberg in der Kategorie „Private Erfindungen“. Alle zwei Jahre wird der von Professor Artur Fischer und der Baden-Württemberg Stiftung gestiftete und mit mehr als 36.000 Euro dotierte Artur-Fischer-Erfinderpreis Baden-Württemberg verliehen. Prämiert werden Erfindungen privater Erfinder und im Rahmen des Schülerwettbewerbs die Erfindungen von Schulklassen, Schüler-AGs und einzelnen Schülern, die besonders innovativ und von gesellschaftlichem Nutzen sind, heißt es in der Mitteilung.