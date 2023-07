Mit einem symbolischen Spatenstich startete der Landkreis Waldshut in Dogern den Ausbau des Radweges entlang der Kreisstraße in Richtung Waldshut. Der Radverbindung zwischen Hauenstein und dem Zollübergang Waldshut gelte größte Priorität, betonte Landrat Martin Kistler. Er rechnet zuversichtlich mit der Einweihung des neuen Teilstücks nach der Sommerpause.

Den Radwegen im Landkreis Waldshut eine immer größere Bedeutung zu. Die Routen werden von Pendlern genutzt, von Hobbyradlern und von Radtouristen. Wer mehr Radverkehr wolle, müsse die entsprechende Infrastruktur bereitstellen, so Kistler in Dogern. Die Gemeinde Dogern habe ihre „Hausaufgaben“ gemacht versicherte Bürgermeister Fabian Prause.

Von Dogern nach Waldshut

Positiv sei, dass bei Ausbau des Radwegs in Dogern mit allen Beteiligten, vor allem aber mit den Grundstückbesitzern Einvernehmlichkeit erzielt werden konnte, sagte der Landrat. So habe sich ein Planfeststellungsverfahren erübrigt. Erfreulich sei weiter, dass das Regierungspräsidium für die weitere Fortführung des Radweges ab der Bruckner Straße auf Waldshuter Gemarkung bereits in Planung sei.

In Dogern führt der Radweg am westlichen Ortseingang von der Gewerbestraße 700 Metern zur Schnöt-Kreuzung. Auf einer Länge von etwa 420 Metern wird der Radweg straßenbegleitend und asphaltiert weitergeführt. Zur Erstellung des Radweges sind die entlang der Kreisstraße vorhandenen Entwässerungsgräben nach Norden zu verschieben und die Verdolung muss verlängert oder erneuert werden. Der bestehende Durchlass des Oberfeldgrabens zur Querung der Kreisstraße K 6589 wird durch ein U-Profil ersetzt. Damit kann die Durchgängigkeit des Baches auch für Fische wieder hergestellt werden.

Zeitweise kommt für den Bau des Radweges eine Lichtsignalanlage zum Einsatz. Der Neubau des Durchlasses des Oberfeldgrabens ist nur bei halbseitiger Sperrung der Kreisstraße möglich. In dieser Zeit kann der Verkehr von Dogern nach Waldshut aufrecht erhalten werden.