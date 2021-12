von Doris Dehmel

Ruhig geworden ist es um den Radsportverein Dogern. Nicht erst seit der Pandemie sind die Aktivitäten bis auf die Jugendgruppe rückläufig, wie dies bei vielen ähnlichen Vereinen ist, die sich sogar in den vergangenen Jahren teilweise aufgelöst haben. Wenn die Zahl der jungen Sportler in den vergangenen Jahren auch merklich zurückging, so gehörte der Radsportverein Dogern doch zu den Aktiven im Dorf.

Der Verein Der Radsportverein Edelweiss Dogern blickt auf eine wechselhafte 100-jährige Geschichte zurück. Verbunden mit der Vereinsmitgliedschaft war in den Jahren 1951 bis 1957 der Erhalt der Motorradtriptyk (Plakette zur Einreise in die Schweiz), was zu den damals hohen Mitgliederzahlen führte.

In diesem Jahr sollte das 100-jährige Bestehen gefeiert werden. Das Vorstandsduo Alexander Glück und Manfred Polzer stand in den Startlöchern, um das Jubiläum zu feiern. Doch nachdem die Corona-Auflagen für Feste kaum einzuhalten gewesen wären, verzichtete man auf einen entsprechenden Festakt in der Hoffnung, dass dies in naher Zukunft nachgeholt werden kann. Beim ausgefallenen Dorffest mussten die Radsportler auf ihre Teilnahme ebenso verzichten wie auf den einst von ihnen organisierten „Hirschenzauber“ in der Vorweihnachtszeit.

Mit einer stattlichen Anzahl an Mitgliedern nahm der Radsportverein Edelweiss Dogern am Korso in Würenlingen teil. | Bild: Vereinsarchiv RSV Dogern

1921 war der Dogerner Radsportverein gegründet worden, zu einer Zeit, als es noch viele solcher Vereine auch in kleinen Gemeinden gab. Radfahrfeste waren bei befreundeten Vereinen ebenso beliebt wie bei den Zuschauern, die sich stets an den Umzugsstrecken versammelt haben, um den Korso mit geschmückten Fahrrädern zu verfolgen. Erfolgversprechend war die Vereinsgründung, zu der sich 20 Personen entschlossen und deren Zahl vier Wochen später bereits auf 38 Mitglieder angewachsen war. In den Protokollaufzeichnungen wird in den Jahren 1921 bis 1938 von 70 Ausfahrten berichtet. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges kam das gesamte Vereinsleben zum erliegen. Nachdem man sich 1949 zur Wiedergründung des Radsportvereins Edelweiss getroffen hatte, zählte man zum Ende des Jahres 1951 bereits 110 Mitglieder und mit 135 Personen zwei Jahre später den Höchststand.

Die weitere Entwicklung

Im Laufe der Jahre entwickelten Vorstände und engagierte Mitglieder immer mehr Aktivitäten. 1971 wurde die Kunstradfahrergruppe gegründet. Zwei Jahre später fand in Dogern das erste Volksradfahren statt, das vier Jahre später mit den Internationalen Volkswandertagen ergänzt wurde. 1980 war die Radballgruppe am Start, die elf Jahre später wegen mangelndem Interesse wieder eingestellt wurde. Das Leben im Ort war vornehmlich in den 80er Jahren geprägt durch Tanzabende, Schlagerwettbewerbe und sportliche Erfolge. Hinzu kamen zahlreiche Arbeitseinsätze auf dem Vereinsgelände, das bis heute mit großem Aufwand in einem einwandfreien Zustand gehalten wird.