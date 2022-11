von Doris Dehmel

Mit dem Baubeschluss des Gemeinderats ist das Projekt Neubau Kindertagesstätte Dogern einen wesentlichen Schritt vorangekommen. Zuvor nahm der Gemeinderat die Zahlen zur Kenntnis, die Architekt Frohwin Lüttin vorgetragenen hatte. Einst hätte man von einem Baupreis pro Gruppe von einer Million Euro ausgehen können, erklärte der Planer. Zwischenzeitlich hätte sich die Situation aber so entwickelt, dass die Kostenschätzung von Dezember 2019 für einen siebengruppigen Kindergarten von 6.359.305 Euro längst überschritten sei.

Die Einrichtung Die Gemeinde baut die neue Kindertagesstätte am östlichen Ortseingang von Dogern. Träger der Einrichtung ist die katholische Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena. Der Neubau wird sechs Gruppenräume mit den entsprechenden Nebenräumen umfassen. Kindergartenleiterin ist Katja Eisenberg. Kontakt ist möglich unter der Telefonnummer 07751/45 78.

Dies war ein Grund, das Konzept zu ändern. Von 1087 Quadratmetern Grundfläche wurde in einer ersten Reduzierung die Geschossfläche auf 143 Quadratmeter und somit auf 944 Quadratmeter Grundfläche zurückgenommen. Nachdem auf einen siebten Gruppenraum verzichtet worden war und im Februar 2021 immer noch Kosten von 6.998.453 Euro errechnet wurden, kam es erneut zu einer Minderung. „Reduziert auf 91 Quadratmeter Geschoss- und damit auf 853 Quadratmeter Grundfläche haben wir an Größe verloren, aber nicht an Qualität“, befand Bürgermeister Fabian Prause.

Man habe einen Standard erreicht, der nicht am unteren Limit liege und die Fläche des bisherigen Kindergartens bei weitem überschreite. Derzeit geht man von einer Kostenschätzung von in Höhe von 6.791.060 Euro brutto aus. „Trotz der Flächenreduzierung kommen wir nicht wirklich von den Baukosten runter, da die Installationskosten für das clustermäßig geplante Gebäude ziemlich gleich bleibend sind“, so Lüttin. Selbst wenn die Baukosten nochmals günstiger werden könnten, würden sie sich nicht auf dem Niveau früherer Jahre bewegen.

Nachdem das Regierungspräsidium den Förderantrag aus dem Sonderprogramm SIQ abgelehnt hat, ist die Bewilligung für das Förderdarlehen mit Tilgungszuschuss bei der Gemeinde eingegangen. So wird neben dem Regelprogramm der Städtebauförderung mit 720.000 Euro zusätzlich ein Tilgungszuschuss in Höhe von 289.000 verbucht. Weitere Fördermöglichkeiten sollen ausgelotet werden. Das vom Planer vorgelegte Zeitfenster sieht nach dem Jahreswechsel die Einreichung des Bauantrags und bis zum Sommer 2023 die Planung für die Ausschreibung vor. Im darauf folgenden Herbst soll als Teil des Rohbaus die Bodenplatte betoniert, im Frühjahr 2024 das Gebäude in Holzbauweise aufgerichtet und anschließend der Ausbau gestartet werden. Fertigstellung und Bezug sind für Frühjahr/Sommer 2025 vorgesehen.