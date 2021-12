von sk

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen haben nach einer Bauzeit von sechs Wochen das zur Gemeinde Dogern gehörende Gewerbegebiet Schnöt an das Glasfasernetz angeschlossen. Darüber informiert das Energieversorgungsunternehmen in einer Pressemitteilung. Dogerns Bürgermeister Fabian Prause zeigte sich erfreut darüber, dass die im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen nun zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Ein Teil der Unternehmer hat sich den Stadtwerken zufolge bereits mit dem Gedanken befasst, das Gewerbegebiet aufgrund des fehlenden Anschlusses an das Glasfasernetz zu verlassen.

Das bestehende Glasfasernetz in der Nähe des Gewerbegebiets wurde nun um rund 600 Meter verlängert. Die Gewerbetreibenden hatten Anschlüsse mit einer Datenrate von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde gebucht.

Michael Knoblauch vom Unternehmen Systemhaus Knoblauch berichtete in der Pressemitteilung, dass sich die im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen bereits seit mehreren Jahren anderweitig um einen Glasfaseranschluss bemüht haben. Er sei froh darüber, dass die im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen mit den Stadtwerken Waldshut-Tiengen nun einen zuverlässigen Partner gefunden haben.

Bürgermeister Fabian Prause fügte hinzu, dass im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Schnöt nun auch der in der Nähe befindliche Tiefbrunnen „Obere Au“ an das Glasfasernetz angeschlossen werden konnte. Dieser wird gemeinsam von den Gemeinden Albbruck und Dogern sowie den Stadtwerken Waldshut-Tiengen genutzt. Über die Datenverbindung sei nun eine jederzeitige Überwachung der Wassergewinnungsanlage möglich, so die Stadtwerke abschließend.