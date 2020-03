von Doris Dehmel

Der Theaterverein s‘ Dogermer Kom(m)ödle feierte im Vorjahr mit dem Stück „Das Wirtshaus im Hotzenwald“ sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Ereignis hatte der Theaterverein die Spielstätte auf das Gelände vor der „Oberen Mühle“ am Ortseingang von Birkingen verlegt. Die Kulisse der Mühle und die Umgebung passten hervorragend zum aufgeführten Stück.

Dogern Neue Schaupieler, neuer Ort: Das erwartet die Fans des „Dogermer Kom(m)ödles“ Das könnte Sie auch interessieren

Die Vereinsvorsitzenden Monika Karle ließ die letztjährige Theatersaison nochmals Revue passieren. „Zehn ausverkaufte Vorstellungen, Unterstützung von Vereinen, Gemeinde, Helfern und der Familie Dold als Eigentümer der „Oberen Mühle“ haben uns eine wundervolle Saison beschert“.

Dogern Das Dogermer Kom(m)ödle wird 20 und die Vorsitzende Monika Karle sagt zum neuen Stück: „Es wird sehr unterhaltsam“ Das könnte Sie auch interessieren

Nicht zuletzt habe auch der Wettergott dazu beigetragen, so Monika Karle. Das Theaterensemble und alle Mitwirkenden seien eine Bereicherung für das kulturelle Leben in der Gemeinde, versicherte Bürgermeister Fabian Prause. Er lobte das Engagement aber auch die Flexibilität der Vereinsverantwortlichen und sagte weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu.

Der Theaterverein Der Theaterverein s‘ Kom(m)ödle kann auf 20 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Mit Ausnahme des Vorjahres wurden im historischen Hof des Gasthauses „Hirschen“ in Dogern die Stücke aufgeführt. Vorsitzende ist Monika Karle, die in den verschiedensten Rollen zu sehen war. Kontakt: 07751/6854.

„Das Kom(m)ödle gönnt sich in diesem Jahr eine Pause“, informierte Monika Karle. Die Vorbereitungen für die nächste Saison 2021 seien aber bereits am Laufen. Dann werde wieder im „Hirschen“ gespielt und zwar ausschließlich in der historischen Hirschenscheune. Zusammen mit den Wirtsleuten Albiez habe man ein neues Konzept erarbeitet.

Hochrhein Fünfter Todesfall im Landkreis Lörrach, 109 Corona-Infektionen im Landkreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Vor den Aufführungen könnten die Besucher im gemütlichen Biergarten das kulinarische Angebot des Gasthauses genießen und anschließend auf den reservierten Plätzen das Theaterstück besuchen. „Genießen wir die Erinnerungen an das letztjährige Jubiläumsstück und nutzen wir die freie Zeit, uns auf die kommende Saison 2021 vorzubereiten und zu freuen“, riet Monika Karle den Mitgliedern des Dogerner Theatervereins. Was für ein Stück dann zur Aufführung kommt, wurde allerdings noch nicht verraten. Festgelegt wurden die Aufführungstermine an drei Wochenenden in den Sommermonaten Juni/Juli 2021 jeweils von Freitag bis Sonntag.

Anmerkung der Redaktion: Diese Hauptversammlung hat noch vor dem amtlich angeordneten Verbot von Vereinsversammlung stattgefunden.