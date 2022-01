von Doris Dehmel

Vieles, was in den vergangenen Jahren planerisch auf die Reihe gebracht wurde, konnte 2021 in der Gemeinde Dogern realisiert oder zumindest mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Was auch bedeutet, dass der bislang mit eigenen Finanzmitteln ausgeglichene Haushalt der Gemeinde ab 2022 selbst bei vorsichtiger Schätzung Kredite benötigt.

Vieles musste wegen der Corona-Auflagen verschoben oder ganz aufgegeben werden. Dennoch wurde in der Gemeinde einiges bewegt. Am deutlichsten wurde dies für die Verkehrsteilnehmer, die am westlichen Ortseingang durch den Ausbau der Christof-Stoll-Straße die wochenlange Vollsperrung und längere Umleitungen hinnehmen mussten. Auch am östlichen Ortseingang hatten die Straßenbauarbeiten längere Wartezeiten für die Autofahrer zur Folge.

Zu den unaufschiebbaren Investitionen der Gemeinde zählten Verbesserungen im Schulgebäude, wo eine neue Heizung für eine zeitgemäße Energieversorgung installiert wurde. Mehr denn je war im vergangenen Jahr die Notwendigkeit nach einer Digitalisierung der Grundschule deutlich geworden. Ohne zeitliche Verschiebung entschieden Verwaltung und Gemeinderat die Anschaffung der notwendigen Infrastruktur. Nach dem die von der Gemeinde getragene Nachmittags- und Ferienbetreuung der Grundschulkinder sehr rückläufig war, entschied man sich fachmännischen Rat für die Optimierung des Problems einzuholen.

Das Thema Kindergarten stand mehrfach und auch aus unterschiedlichstem Blickwinkel immer wieder im Fokus. Nach 42 Jahren als Erzieherin im Dogerner Kindergarten St. Clemens wurde die Erzieherin Verna Rupp in den Ruhestand verabschiedet. Nach dem feststand, dass es in Dogern künftig einen Waldkindergarten geben wird, besichtigte der Gemeinderat im Juli das Gelände oberhalb des Siedlerheims. Überlegungen nach Einsparungen beim Bau des neuen Kindergartens wurden mit dem Architekten angestellt, dabei machte Bürgermeister Fabian Prause deutlich, dass es nicht zu einer zeitlichen Verschiebung des Baustarts kommen sollte.

Ziemlich im Zeitplan sind die Arbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus, die am 20. September mit dem offiziellen Spatenstich in Gang gesetzt wurden. In Teilen des Erdreichs war es zu unerwarteter Bodenbeschaffenheit gekommen, was zusätzliche Arbeiten und eine zeitliche Verzögerung von zwei Wochen zur Folge hatte. Kurz vor Weihnachten angekommen ist als erster Teil der wesentlichen Infrastrukturverbesserung der Feuerwehr Dogern das neue MLF-Mittleres Löschfahrzeug mit einem Anschaffungswert von 326.000 Euro, die mit 66.000 Euro vom Land Baden-Württemberg gefördert werden.

Seit August 2021 gibt es in Dogern das E-Car-Sharing. Mit dem Renault Zoe, der an der Station mit zwei Ladeplätzen hinter dem Rathaus stationiert ist, verfüge Dogern über ein klimafreundliches Mobilitätsangebot, wie Bürgermeister Fabian Prause betonte. Klimafreundlich unterwegs waren Junge bis Senioren, bei dem vom Landkreis ausgeschriebenen Stadtradeln. 146 Teilnehmer in 23 Teams waren brachten es auf gemeinsame 33 590 geradelte Kilometer, was eine Ersparnis von fünf Tonnen CO 2 bedeutet und den Dogerner den Sieg unter den teilnehmenden Gemeinden im Landkreis einbrachte.

Wenn die meisten Veranstaltungen auch wegen der Pandemie ausfallen mussten, so war es dem Rotary Club dennoch möglich, alle sich im Familienzentrum engagierten Personen zu einem Sommerfest einzuladen. Ehe die Corona-Auflagen weiter verschärft wurden, hatte der Adventsmarkt 2021 in der Dorfmitte, wenn auch mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen stattfinden können.

Dogerns Einungsmeister Wolfgang Kaiser, Initiator und Ehrenredmann Heinrich Dold (von links) freuten sich mit dem Sponsor Peter Ebner über das gelungene Werk, das im vergangenen Herbst bei der Einweihung den kirchlichen Segen erhielt. | Bild: Doris Dehmel

Zu einem Festakt im Freien war im September die Einweihung des Einungsmeisterdenkmals geworden. Lange Zeit ungewiss und am Ende doch zu einem vollen Erfolg geworden war beim Dogerner Kom(m)ödle im November die Aufführung des Stücks der „Zerbrochene Krug“ geworden.

Unter strengen Auflagen war es noch möglich sich auf dem Adventsmarkt 2021 zu treffen | Bild: Doris Dehmel