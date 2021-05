von Ursula Freudig

Ein geschichtsträchtiges Jubiläum wäre dieses Jahr in Dogern, Görwihl und anderen Orten groß gefeiert worden, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Die Zuversicht ist aber groß, dass dieses Jahr wenigsten noch einige kleinere Programmpunkte möglich sein werden. Gefeiert werden 650 Jahre Hauen-steinische Einungen. Acht sind es an der Zahl. Dogern und Görwihl sind die Hauptorte der Einungen in der ehemaligen Grafschaft Hauenstein.

Historische Vorfahren

Die besondere Geschichte der Grafschaft halten in Anlehnung an ihre historischen „Vorfahren“, acht „heutige Einungsmeister“ und an ihrer Spitze, der sogenannte Redmann, lebendig. Ihr Domizil haben sie in der Einungsmeisterstube im Dogerner Gasthaus „Hirschen“. Dort befindet sich auch ein Einungsmeistermuseum mit Waffenkammer.

Farbenfroh: Die Wappen der beiden Hauptorte der ehemaligen Einungen der Grafschaft Hauenstein. | Bild: Ursula Freudig

Unterstützt vom Verein zur Förderung der Geschichte der ehemaligen Grafschaft Hauenstein, haben die Einungsmeister die kommenden Jubiläums-Feierlichkeiten geplant. Die beiden Höhepunkte, ein Festakt in der Halle Dogern, ist auf 20. Mai nächstes Jahr verschoben worden. Ebenfalls auf Mai 2022 verschoben, ist eine Theateraufführung in Görwihl, in der Einungsmeisterwahlen nachgestellt werden.

Ein Geschenk aus Sandstein

Dieses Jahr ist neben der Hauptversammlung des Fördervereins am 9. September, der 2. Oktober ein Fixtermin in Dogern: Anlässlich des Jubiläums wird ein Einungsmeisterdenkmal an einem bislang noch geheimen, schönen Ort in Dogern aufgestellt. Derzeit stellt ein Steinmetz in Rickenbach das Denkmal aus Sandstein her. Mit Sockel wird es über zwei Meter hoch sein. Das Denkmal ist ein Geschenk des Dogerner Unternehmers Hanspeter Ebner (Firma Ebco). Der steinerne Einungsmeister wird von zwei Friedenslinden aus Murten (Stadt in der Schweiz) eingerahmt werden – dies nicht von ungefähr.

Blick in eine andere Ecke der Einungsmeisterstube: Wenn Corona es zulässt, kann der Raum samt darüber gelegenem Museum mit Waffenkammer im Oktober bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. | Bild: Ursula Freudig

Die anrührende Geschichte der Linden wird bei der Einweihung des Denkmals ganz sicher zu hören sein. Vorträge, ein Tag der offenen Tür im Domizil der Einungsmeister im Hirschen, Führungen auf der Burgruine Hauenstein und besondere Angebote für Kinder sind ebenfalls noch für dieses Jahr geplant. Dazu gehört für Kinder Gold waschen im Rhein, das in Dogern Tradition hat, wie Klaus Martin, stellvertretender Einungsmeister von Dogern, erzählt.

Wissenswertes über die Grafschaft Hauenstein Gebiet Die Grafschaft Hauenstein war in acht Einungen (Bezirke) unterteilt: Dogern, Görwihl, Birndorf, Rickenbach, Höchenschwander Berg, Murg, Wolpadingen (Dachsberg) und Hochsal. Gründung Ein erstes Dokument aus dem Jahr 1371 belegt die Gründung der Einungen. Grundanliegen war es, zusammenzustehen, um sich durch den Aufbau einer gemeinsamen Bürgerwehr vor marodierenden Räuberbanden zu schützen. Zugehörigkeit und Dauer Die Grafschaft Hauenstein stand unter Herrschaft der Habsburger, gehörte zu Vorderösterrreich und bestand bis zum Ende der österreichischen Herrschaft 1805. Ab 1806 gehörte das Gebiet der Grafschaft zum neu entstandenen Großherzogtum Baden.

Politische Organisation und Bedeutung: Obwohl unter Herrschaft der Habsburger, war die Grafschaft Hauenstein eine weitgehend selbständige Verwaltungseinheit. Die Steuern wurden eigenverantwortlich eingezogen, die niedere Gerichtsbarkeit ausgeübt und man schützte sich selbst gegen Übergriffe von außen. Mit ihrer Einungsverfassung und frei gewählten Einungsmeistern gilt die Grafschaft Hauenstein als ein Beispiel für eine frühe Demokratie.

Dieses Jahr wird auch noch eine Neuauflage der Jubiläums-Sonderbriefmarke mit der Hauensteiner Tanne erhältlich sein. Die Tanne ist Symbolfigur der Grafschaft Hauenstein und bringt es dieses Jahr vielleicht auch noch zu weiteren Ehren. Sie soll in jeder ehemaligen Einung die Wand eines dortigen Hauses zieren.

In Dogern, Rickenbach, Görwihl und Wolpadingen ist dies bereits der Fall. Umfang und Vielseitigkeit der kommenden Angebote im Jubiläums- und „Nachjubiläumsjahr“ zeigen, mit wie viel Einsatz die acht Einungsmeister und der Förderverein die Erinnerung an die ehemalige Grafschaft Hauenstein wach halten. „Wir sind hier Habsburger Stammland und haben eine reiche Geschichte und es gibt durchaus viele Geschichtsinteressierte“, blickt Ehrenredmann Heinrich Dold zuversichtlich in die Zukunft.