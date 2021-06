von Doris Dehmel

Das Familienzentrum Nr. 4 in Dogern wird weiterhin von der Gemeinde finanziell unterstützt. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung. Verbunden mit dem neuerlichen Beschluss mit jährlich 10.000 Euro, die von der Caritas Hochrhein getragenen Einrichtung zu fördern, gab es viel Lob aus der Ratsrunde. Annette Sperling stellte das, so Bürgermeister Fabian Prause „großartige Angebot an die Bevölkerung“ vor. Auch für das Dogerner Familienzentrum Nr. 4. hatte Corona im vergangenen Jahr einige neue Herausforderungen gebracht, informierte die Leiterin Annette Sperling. „Gewohnte und bestens angenommene Aktivitäten sind seit März 2020 weggefallen.“ Das offene Wohnzimmer hatte im ersten Vierteljahr 2020 an elf Öffnungstagen 143 Besucher.

In den ersten beiden Monaten hatten sich beim offenen Eltern-Kleinkind-Treff acht Eltern-Kind-Paare getroffen. Zwischenzeitlich hätten die Kleinen die Altersgrenze erreicht und man hoffe auf einen baldigen Neustart. Von einem „echten Erfolgsprojekt“ sprach Annette Sperling, als sie ihren Blick auf die Kinderkleidertauschbörse richtete. Dabei galt der besondere Dank Ulla Ebner, die während eingeschränkter Öffnungszeiten entsprechend der Corona-Verordnung nicht nur bei der Kleiderannahme und beim Stöbern der Besucherinnen nach passenden Sachen präsent war, sondern auch auf Anfragen des Jugendamtes oder des Frauenhauses mit entsprechenden Kleiderpaketen reagierte.

Nachdem im Familienzentrum wegen der Coronabeschränkungen keine persönlichen Kontakte mehr möglich waren, sind mit der Aktion „Sonntagskörble“ insgesamt 572 Körble verteilt und 73 Patenschaften vermittelt worden, die teilweise heute noch als Postkartenkontakte weitergeführt werden. An drei Terminen waren 1967 Masken genäht worden. Einkaufshilfen wurden angeboten und in Kooperation mit der Dogerner Nachhaltigkeitsgruppe im Oktober 2020 der Dogerner Fairteiler eröffnet, zu dem das Familienzentrum die Infrastruktur stellt und die Organisation unterstützt.

Auf Spenden angewiesen

In der von Petra Hauser vorgetragenen Bilanz wurde deutlich, dass das Familienzentrum nur mit dem Gemeindezuschuss und Spenden, die vollumfänglich der Einrichtung zugute kommen, funktionieren kann. Den Aufwendungen von 16.384 Euro standen Einnahmen von 17.379 Euro gegenüber. Das positive Ergebnis von 995 Euro erhöht die Rückstellungen, die schließlich für einen barrierefreien Zugang verwendet werden sollen. Für die Zukunft geplant ist eine Neuauflage des Dorfflohmarktes, der barrierefreie Ausbau vom „Offenen Wohnzimmer“, die Einrichtung eines Repaircafes und eine Wiederholung des Projektes „Handy Coaching“ .