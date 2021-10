von Doris Dehmel

Nach längerer Pause wird in Dogern wieder Theater gespielt. Die Zwangspause wegen der Corona-Pandemie liegt hinter dem Kom(mödle). Das Ensemble freut sich nun auf die Aufführungen Anfang November in der Gemeindehalle. Dann wird ab Mittwoch, 3. November, an vier Tagen jeweils um 20 Uhr das Stück „Der zerbrochene Krug“ unter der Regie von Marion Blossei aufgeführt.

Im vergangenen Jahr musste das Freilichttheater ausfallen. Bis in den diesjährigen Frühsommer hinein war es auch nicht sicher, was wirklich an Veranstaltungen möglich sein wird. Danach fehlten für die notwendige Vorbereitung und die Proben die Zeit, um im Sommer unter freiem Himmel die Theatertradition fortzusetzen.

Die Voraussetzungen

„Wir freuen uns, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, in der Gemeindehalle auftreten zu können“, sagte Vorsitzende Monika Karle. In der Gemeindehalle entsprächen die Voraussetzungen ideal dem Kulissenbild. Auch das Stück selbst lasse sich auf der vorhandenen Bühne bestens umsetzen und mit der Theaterbestuhlung wolle man den Besuchern einen angenehmen Abend bieten. Dennoch hoffen alle Akteure, dass es in Zukunft wieder möglich sein wird, zum Freilichttheater zurückkehren zu können. Glücklicherweise seien durch den Ausfall im vergangenen Jahr und die diesjährigen Veränderungen alle bei der Stange geblieben, so Monika Karle. Sie freut sich, dass aus den Gastspielern sogar Ensemblemitglieder geworden sind. Die Verantwortlichen hoffen, dass die vielen Stammbesucher der vergangenen Jahre wieder zum Dogerner „Kom(m)ödle“ kommen und mit neuen Theaterfreunden dabei sein werden, wenn sich in der Gemeindehalle zu dem 90-minütigen Stück der Vorhang hebt.

Dafür fanden im Sommer die Proben im Freien und jetzt bei früherem Einbrechen der Dunkelheit zweimal in geschlossenen Räumen statt. Neu ist auch, dass in diesem Jahr der Kartenverkauf ohne Platzreservierung und nur an der Abendkasse erfolgt. Hallenöffnung wird um 19 Uhr sein. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro und für Schüler 5 Euro.