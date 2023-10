Dogern – Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ermöglicht seit Jahren, dass von Armut und Not betroffene Kinder in Osteuropa eine Freude zu Weihnachten erleben. Die Sammlung hierfür dauert noch bis zum 13. November. Bei Christina Herrmann aus Dogern sind die ersten Päckchen angekommen.

Sie hofft auch in diesem Jahr wieder auf eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, damit von ihrer Anlaufstelle aus wieder möglichst viele Päckchen für Zwei- bis Vierjährige, Fünf- bis Neunjährige und zehn- bis 14-Jährige den Weg zur Verteilung nehmen können. Wie früher können leere und schon beklebte Schuhkartons beim Schuhaus Fricker in der Hauptstraße in Dogern abgeholt werden. Erstmals gibt es auch die Möglichkeit, leere Kartons beim Edeka-Markt Schulz in Dogern abzuholen und dort auch wieder abzugeben. Gefüllt werden können die Kartons mit altersentsprechenden neuen Dingen. Eine Abgabestelle ist auch bei Katja Hauber, Metzgerei in Herrischried. Weitere Infos, auch zu Spenden: 07751 8980231 oder hwherrmann@aol.com.