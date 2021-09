von sk

Christoph Kargruber übernimmt am 1. Oktober beim Büromöbelhersteller Sedus Stoll in Dogern das Vorstandsressort Marketing und Vertrieb. Der gebürtige Österreicher ist 51 Jahre alt, absolvierte sein Studium der Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Controlling und Unternehmensführung an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck und bringt mehr als 20 Jahre internationale Managementerfahrungen mit, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Waldshut-Tiengen/Dogern Sedus Stoll feiert 150. Geburtstag. Wir werfen einen Blick auf die Geschichte der Bürostuhl-Pioniere Das könnte Sie auch interessieren

Bei Swarovski im österreichischen Wattens leitete er demnach unter anderem die Bereiche Innovation und Produktmanagement. Vor drei Jahren wechselte er zu Ritzenhoff in Marsberg in Deutschland, wo er als Vorstandsvorsitzender die Ressorts Unternehmensstrategie, Marketing und Vertrieb verantwortete. Kargruber verstehe sich als unternehmerisch agierende und strategisch denkende Führungspersönlichkeit, habe in verschiedenen Ländern und Kulturen erfolgreiche Vertriebsarbeit geleistet und mehr als 400 Mitarbeiter geführt. Die Bereiche Vertrieb, Strategie, Markenführung und Kommunikation zählen laut der Mitteilung zu seinen Kernkompetenzen.

Aufsichtsrat und Gesellschafter von Sedus Stoll sind laut der Mitteilung überzeugt, einen kompetenten Nachfolger für den im November gestorbenen Holger Jahnke und den passenden Kollegen für das zukünftige Vorstandstrio zusammen mit Daniel Kittner (Technik, Entwicklung) und Cornel Spohn (Finanzen, Personal, IT) gefunden zuhaben. Er werde mit Kontinuität und neuen Impulsen die Erfolgsgeschichte des 150 Jahre jungen Unternehmens fortschreiben, so die Überzeugung.

Die Sedus Stoll Gruppe hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz von mehr als 184 Millionen Euro abgeschlossen und beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter. Sedus zählt laut eigenen Angaben zu den führenden Komplettanbietern für Büroeinrichtungen und Arbeitsplatzkonzepte und sei weltweit in mehr als 70 Ländern präsent.