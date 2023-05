Viele Besucher nutzten den Tag der offenen im neuen Dogerner Waldkindergarten „DoWaKi“, um einen Blick hineinzuwerfen und mit Kindergartenleiter Joshua Wutke und seiner Kollegin Annette Sperling ins Gespräch zu kommen. Schließlich sind dort immer auch noch einige Plätze frei.

Eingebunden in die Natur mit freien Flächen aber auch Abenteuerstrecken im nahen Wald und dem Wichtelpfad oder Matschhügel erleben die Jungen und Mädchen hier einen etwas anderen Aufenthalt in dem Kindergarten der in der Trägerschaft des DRK liegt. Michael Guldi, der beim DRK-Kreisverband Waldshut für diese und ähnliche Einrichtungen zuständig ist, freute sich, dass mit der neuen Einrichtung ein weiterer Kindergarten als Ergänzung zu der bestehenden Einrichtung St. Clemens geschaffen werden konnte.

Innerhalb von zwei Monaten ist auf dem kommunalen Waldstück ein völlig neues Bild entstanden. Dazu hat der Gemeindewerkhof einen wesentlichen Beitrag geleistet. Die bewaldete Fläche war entsprechend gerodet und im Baufhof der Bauwagen gezimmert worden, der allseits Bewunderung erfahren hat.

Für Bürgermeister Fabian Prause ist der Waldkindergarten ein Beispiel, wie Gemeinde und Gesellschaft gemeinsam etwas erreichen können. Nachdem vier engagierte Mütter die „wunderbare Vision“ vom Waldkindergarten hatten, sei auch der Gemeinderat recht schnell dem Vorhaben gegenüber offen gewesen.

Erfreulich seien auch die guten Kontakte zum in kirchlicher Trägerschaft geführten Kindergarten. Hier gebe es kein Konkurrenzdenken, sondern vielmehr werde in beiden Einrichtungen zum Wohle der Kinder gearbeitet. Die Elterbeiträge würden gemeinsam abgestimmt und entsprächen in ihrer Höhe einander.

Der Waldkindergarten verfügt über insgesamt 20 Plätze. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr. Vom Siedlerparkplatz aus werden die Kinder abgeholt und nach der Betreuungszeit wieder in die Obhut der Eltern zurückgegeben.