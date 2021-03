von Doris Dehmel

Albert Böhler aus Dogern ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Die letzte Zeit hatte er mit gesundheitlichen Einschränkungen zu leben, was ihn aber nicht darin hinderte, am Ortsgeschehen und darüber hinaus interessiert zu sein. Eng verbunden war er mit seinem Arbeitgeber Modehaus May und der Blasmusik.

Als 14-jähriger hatte Albert Böhler eine Lehre beim Kaufhaus May in Waldshut begonnen. Zahlreiche Veränderungen vom Kaufhaus zum Modehaus hatte der Verstorbene mit großem Engagement und Verantwortungsgefühl mitgetragen. Für ihn war die Arbeit und vor allem der Umgang mit den Mitarbeiterteam und Kunden stets aufs Neue eine Freude.

Dogern Die Kolpingfamilie Dogern ehrt langjährige Mitglieder Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Besuch der Textilfachschule in Nagold kam Albert Böhler als Textilbetriebswirt zurück. Nach entsprechenden Weiterbildungen war er vier Jahrzehnte im Einkauf für die Abteilung Heim- und Haustextilien zuständig. Die vergangenen sechs Jahre seiner Berufstätigkeit gehörte die Arbeitssicherheit mit Brandschutz und Wartungsarbeiten zu seinem Aufgabengebiet. Zudem war der Verstorbene 20 Jahre Mitglied im Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer Hochhrein-Bodensee.

Ehrennadel für Vereinstreue

Albert Böhler ist in Dogern aufgewachsen. Gemeinsam mit Ehefrau Priska galt seine Fürsorge der Familie, in welcher der Sohn Bernd heranwuchs und die sich um die Enkelin Johanna vergrößert hat. Albert Böhler war einige Zeit Pfarrgemeinderat, über fünf Jahrzehnten Mitglied der Kolpingsfamilie und vor allem im Musikverein Dogern sehr engagiert. In den 50 Jahren seiner Vereinszugehörigkeit hat er 26 Jahre im Vorstandsteam als stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzender und Beisitzer die Entwicklung des Vereins entscheidend mitgeprägt.

Für den Ehrenvorsitzenden war es deshalb auch eine besondere Freude miterleben zu können, dass Sohn und Enkelin die Blasmusik als Hobby weiterpflegen. Mit der großen goldenen Ehrennadel ehrte der Bund Deutscher Blasmusiken ihn im vergangenen Jahr für seine Vereinstreue und verband damit auch den Dank an seinen ehemaligen Verbandsschriftführer, der über ein Vierteljahrhundert diesen Posten begleitete.