von Doris Dehmel

In der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres entschied das Gremium, die aus dem Jahr 1994 stammende Heizungsanlage im gemeindeeigenen Gebäude in der Rheinstraße zu sanieren und beauftragte die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnahmen.

Neben der Anlage selbst seien die zur Versorgung dienenden Ölauffangwannen in bedenklichem Zustand, sodass eine längerfristige Verschiebung nicht möglich und die Erneuerung der Tankanlage in dem bei extremem Hochwasser beeinträchtigten Gebiet nicht mehr zulässig ist.

Als Entscheidungshilfe zugunsten einer neuen Pelletheizung mit Lagermöglichkeit in den bislang von Öltanks belegten Räumlichkeiten dienten auch die von Ralf Schönle von der ortsansässigen Firma Schönle Haustechnik OHG geschilderten Fakten. Mit der künftigen Variante wird von einer geringen CO 2 -Emission ausgegangen.

Derzeit ist mit hohen Fördermöglichkeiten zu rechnen. Da kein Gasanschluss vorhanden ist und mit hohen Mietkosten für einen Flüssiggastank zu rechnen wäre, wurde von vorneherein von einer Gasheizung Abstand genommen. Mit Rücksicht auf den hohen Wärmebedarf in dem Gebäude wäre auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe schlecht geeignet. Für die zu erwartenden Kosten in Höhe von 68.000 Euro brutto hofft man bei der Gemeinde auf eine Fördermittelzusage von 45 Prozent.

In dem durchschnittlich von 25 Personen meist in Einzelzimmern untergebrachten Gebäude besteht zudem mit 20.600 kWh im Jahr ein hoher Stromverbrauch. Hierfür sollen künftig durch die Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung günstigere Konditionen erreicht werden. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 Euro sollen hierzu verwendet werden.

„Ein vom Verein finanziell nicht allein zu schulterndes Problem mit der zwischenzeitlich über 40 Jahre alten Heizungsanlage hat auch der Sportverein Dogern 1949 e.V.“, versicherte Bürgermeister Fabian Prause. Hier wird für eine mögliche Gasheizung in Kombination mit Solarthermie mit Kosten von 39.782 brutto gerechnet. Hinzu kommen weitere Beträge in Höhe von 7.949 Euro für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Vereinsheims.

Nach Abzug der BAFA-Förderung und dem Zuschuss des Badischen Sportbundes sowie möglichen Eigenleistungen des Vereins von in Höhe von 9000 Euro ergibt sich für den SV Dogern ein Betrag von 25.101 Euro. Einstimmig entschied der Gemeinderat die Sanierung der Heizungsanlage und die Installation der PV-Anlage mit 15.000 Euro zu bezuschussen und im Bedarfsfall für die restlichen 10.101 Euro Ausfallbürgschaften zu übernehmen.