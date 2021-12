von Doris Dehmel

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Dogerner Theatervereins stand der Rückblick auf die diesjährigen Theateraufführungen. Erstmals hatte „S‘Kom(m)ödle) sich für die Gemeindehalle als Aufführungsort entschieden. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie musste auf die bisherigen Freilichtspiele verzichtet werden. Nachdem im vergangenen Jahr die Aktivitäten ganz zurückgefahren wurden, schwanden auch im Frühsommer 2021 die Hoffnungen auf ein Sommertheater. Zusätzliche Probleme brachte im Juni das Hochwasser, das dem Fundus stark zusetzte und einen größeren Arbeitseinsatz auslöste.

Die Vereinsvorsitzende Monika Karle bedauerte, dass sich die Theatermusik aufgelöst hat und auch das diesjährige Martinsspiel ausfallen musste. Doch tat sich auch Erfreuliches auf in der für die Theaterspieler eher traurigen Zeit. Aus Gastspielern wurden fünf Neumitglieder. Dank dem Entgegenkommen der Gemeinde, in den Herbstferien die Halle nutzen zu können, standen die Akteure mit dem Stück „Der zerbrochene Krug“ viermal auf der Bühne. Bis zu 130 Besucher waren allabendlich zu den Aufführungen gekommen. „Der Erfolg hat uns Recht gegeben, dass wir auch in der Halle auftreten können“, resümierte Regisseurin Marion Blossei. Mit ihr waren sich alle einig, dass man für eine Neuauflage 2022 alle Möglichkeiten ausschöpfen möchte.

Dank der bisherigen und neuen Sponsoren sei es möglich, dass das laufende Jahr mit einer schwarzen Null abschließen könne, erklärte Kassierer Frank Sikora, der an diesem Abend in seinem Amt bestätigt wurde. Bürgermeister Fabian Prause lobte das Engagement des 17 Aktive und zehn Passive zählenden Theatervereins. Unterstützung gewährt die Gemeinde auch durch die Bereitstellung von zwei Räumen für die Unterbringung von Requisiten in gemeindeeigenen Gebäuden. Bereits am 4. Dezember um 10 Uhr will man sich treffen zum Ausräumen und teilweise Entsorgen der bislang im „Hirschen“ lagernden Bühnenteile. Speziell für die Akteure vom „Kom(m)ödle“ soll 2022 ein Workshop stattfinden.