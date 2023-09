Dogern – Vom 15. bis 17. September veranstaltet der Tennis-Club Dogern zum neunten Mal das LK-Tennisturnier um den Baustoff Eckert Cup. Eine Sportveranstaltung, die sich bei den Tennisfreunden der Region stetig wachsender Beliebtheit erfreut. Neben den LK-Punkten erwarten die Teilnehmer auch schöne Preise und vor allem spannende Begegnungen. Ausgetragen wird das Turnier für Herren und Damen, Herren 40, Herren 50 und Herren 60 und 70. In allen Konkurrenzen gilt LK 4 – LK 25. Vereinsvorsitzender Dietmar Tröndle und sein Vorstandsteam hoffen neben vielen Teilnehmern auch auf den Zuschauerrängen zahlreiche Gäste begrüßen zu können. Mit entsprechender Bewirtung wird diesen in der bestuhlten Longe ein angenehmer Aufenthalt auf der Anlage garantiert.

Meldeschluss für das Turnier ist Dienstag, 12. September. Die Auslosung findet am Mittwoch, 13. September, statt. Ab diesem Datum können die Paarungen und die Startzeiten im Internet eingesehen werden. Infos und Anmeldungen unter https://baden.liga.nu,Turnierportalonline: https://spieler.tennis.de/turniersuche.

Das Turnier startet am Freitag mit einer kurzen Begrüßung. Genaue Zeiten sind via Internet erfahrbar. Am Sonntag laufen die Endspiele ab 12 Uhr. Sämtliche Ergebnisse sind im Internet abrufbar. Die Siegerehrung ist um etwa 17 Uhr vorgesehen.

Der gastgebende Tennisclub Dogern wurde 1970 gegründet und feierte vor 2020 sein 50-jähriges Jubiläum. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die gepflegte Anlage in unmittelbarer Nähe zum Rhein. Sieben Sandplätze, ein Allwetterplatz, ein modernes Clubhaus und die notwendige Infrastruktur für den Tennissport sind vorhanden. Derzeit zählt der TC Dogern 250 Mitglieder.

Aktive Jugendarbeit wird betrieben und sorgt für entsprechenden Nachwuchs in den Aktivmannschaften. Insgesamt elf Mannschaften sind gemeldet. Jugendliche wie Erwachsene spielen in den Liegen des badischen Tennisverbandes bis zur Oberliga.

Neben dem Sport bietet der Dogerner Tennisclub auch ein geselliges Vereinsleben, das immer wieder mit Festlichkeiten im Laufe des Jahres bereichert wird.