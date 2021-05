von Doris Dehmel

Alois Kromer aus Dogern kann heute seinen 100. Geburtstag feiern. Entsprechend der momentanen Corona-Beschränkungen wird der seltene Geburtstag im engen Kreis der Familie stattfinden. Dennoch werden den rüstigen Senior viele Geburtstagsgrüße aus nah und fern erreichen. Schließlich hat sich seine Familie mit den sechs Kindern durch zwölf Enkel und elt Urenkeln doch erheblich vergrößert. Grüße werden den Opa und Uropa auch aus den USA erreichen, wo eine Enkelin mit ihrer Familie am Michigansee lebt.

Leben mit Höhen und Tiefen

Wenn der älteste Einwohner von Dogern, der nur von einer 102-jährigen Seniorin an Lebensjahren überholt wurde, auf sein langes Leben zurückblickt, erinnert er sich neben vielen schönen Ereignissen auch an eine harte Zeit, die er bereits in jungen Jahren erleben musste. Bereits im Alter von einem Jahr wurde er Halbwaise und verbrachte mit der Mutter und einem Bruder die ersten Jahre der Kindheit in Gurtweil, wo er bis zur 6. Klasse die Volksschule besuchte. Später zog die kleine Familie nach Kiesenbach und Alois Kromer startete schließlich 1936 in Albert-Hauenstein bei der Maschinenfabrik Otto Sohn seine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Als 19-jähriger meldete sich der Jubilar freiwillig zur Marine und erlebte damit die Kriegszeit auf dem Kreuzer Lützow hauptsächlich in norwegischen Gewässern.

Leben nimmt durch Heirat Wende

Ehe die Heimat bereits in greifbare Nähe gerückt war, hatte eine in der Eifel erlebte Minendetonation erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge. Als Werkzeugdreher in Waldshut beschäftigt, nahm das Leben des Jubilars durch das Kennenlernen der Dogerner Küferstochter Martha Burkart einen ganz anderen Lauf. Es folgte eine Ausbildung zum Holz- und Weinküfer in Dangstetten und nach der Heirat die Übernahme des Holzfassbaus und der Landwirtschaft. 1956 wurde die erste Mosterei in der Region eröffnet und Anfang der 60er Jahre eine Flaschenanlage installiert. Damit war der Grundstock für die Weiterentwicklung des 1986 an Sohn Robert übergebenen Betriebes gelegt.

Immer noch Interesse an Firma

Immer noch interessiert sich der Senior für den heute mit 13 Festangestellten arbeitenden Abfüllbetrieb, in dem er täglich seinen Rundgang macht und sich freut, dass bereits die nächste Generation sich bald in die Firmenhistorie einklinken wird. Das heutige Ehrenmitglied des Dogerner Musikvereins kam während seinem Marineeinsatz mit der Blasmusik in Kontakt und spielte später über 40 Jahre lang Trompete. Alois Kromer dessen Ehefrau vor vier Jahren 95-jährig starb, freut sich trotz seiner erlittenen Verwundungen und dem vor 15 Jahren erlittenen Herzinfarkt, seinen Lebensabend in guter körperlicher Verfassung in der Nähe seiner Familie zu verbringen zu können.