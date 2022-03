von Doris Dehmel

Zu einem Antrittsbesuch kam der Landtagsabgeordneter Niklas Nüssle (Grüne) in die Gemeinde Dogern. In einem gemeinsamen Austausch gab Bürgermeister Fabian Prause einen Einblick über die laufenden Projekte in der Gemeinde und die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen. Die derzeit fehlenden Fördermöglichkeiten für den geplanten Kindergartenneubau, waren ein großes Thema. Konkret geht es dabei um die Benachteiligung durch den Wegfall der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude und den damit verbundenen KfW-Förderstopp. In diesem Zusammenhang hatte sich Dogerns Bürgermeister Prause bereits schriftlich an alle Abgeordneten gewandt, wie er schildert, und um deren Unterstützung gebeten. Es gehe darum, die große finanzielle Hürde für das Großprojekt der Gemeinde schaffen zu können.