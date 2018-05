Dogern Willkommen im Rathaus: Fabian Prause tritt Amt als Bürgermeister an

Der neue Bürgermeister von Dogern, Fabian Prause, hat seinen Dienst angetreten. Der 29-Jährige möchte vor allem Transparenz bei Rathaus-Zukunft schaffen. Was er sich sonst noch vorgnenommen hat, erfahren Sie hier.

Der neue Dogerner Bürgermeister Fabian Prause hat am Montag seinen Dienst angetreten. Der 29-Jährige wurde am 1. Oktober im ersten Wahlgang mit 95,5 Prozent der Stimmen gewählt. Prause folgt auf Matthias Guthknecht, der nach 16 Jahren nicht mehr kandidierte.

Fabian Prause wurde von den Mitarbeitern im Rathaus herzlich willkommen geheißen und richtete danach seinen neuen Arbeitsplatz ein. „Ich bin gespannt auf den Arbeitsalltag eines Bürgermeisters und sehe aber schon, wie sich mein Terminkalender zusehends füllt“, sagte Fabian Prause, der sich auf seine neue Aufgabe freut. In Waldshut aufgewachsen, habe er zu Dogern schon immer eine besondere Beziehung gehabt. Als jugendlicher Fußballer kam er zum SV Dogern, dem er später auch treu geblieben ist und dort auch stellvertretender Vorsitzender ist.

Der erste offizielle Termin war die gestrige Gründungsversammlung der Waldgenossenschaft Südschwarzwald. Darüber hinaus wartet auf ihn auch schon eine Reihe weiterer Termine. Am 12. Dezember steht seine Vereidigung und Verpflichtung in der Gemeinderatssitzung an. Die erste Arbeitssitzung mit dem Gemeinderat wird am 19. Dezember sein. Am 5. Januar ist der traditionelle Dogerner Neujahrsempfang vorgesehen Zu seiner zweitägigen Klausur wird sich der Gemeinderat am 20. und 21. Januar zurückziehen. Die Vorberatung des Haushaltsplanes 2018 steht in der Sitzung am 30. Januar an. Zur Vorbereitung der unterschiedlichsten Themen möchte der neue Bürgermeister bis dahin intensive Gespräche mit der Verwaltung führen. Ihm sei vor allem wichtig, die Zukunft des Rathauses transparent aufzuarbeiten. Wie diese letztlich bis zum Bürgerentscheid am 4. Februar aussehen wird, sei noch zu prüfen.

Fabian Prause setzt auf eine gute Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern und dem Gemeinderat. Die Vorgehensweise, wie mit den anstehenden Aufgaben Kindergarten, Feuerwehrhaus und weiteren großen Themen umgegangen werde, müsse sich an der mittelfristigen Finanzplanung orientieren.