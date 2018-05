Dogern Weihnachtsaktion in Dogern: Besondere Hilfe im eigenen Ort

DRK-Ortsverein Dogern macht eine Weihnachtsaktion für bedürftige Bürger im Ort. Unter dem Motto "Dogerner für Dogerner" engagieren sich Helferinnen um Helga Heinrich.

Wie in den vergangenen Jahren führt auch heuer wieder der DRK-Ortsverein Dogern eine Weihnachtsaktion durch, die Bürgerinnen und Bürgern, die kaum vom allgemeinen Wohlstand profitieren, zugute kommt. Unter dem Motto „Dogerner für Dogerner“ engagieren sich Helferinnen um Helga Heinrich um die betroffenen Einzelpersonen oder Familien, deren Ernährer durch Krankheit oder Tod schlimmes Leid hinterlassen haben oder unvorhersehbare Ereignisse zur wirtschaftlichen Benachteiligung der Betroffenen führten.

Dabei bleiben ihre Namen für die Öffentlichkeit verborgen. Damit auch in diesem Jahr das Projekt fortgesetzt werden konnte, brauchte es die Spendenfreudigkeit der Vereine, deren Erlös aus dem Weihnachtsmarkt sozialen Bereichen zufließt, Spenden von Bürgern und vor allem die Unterstützung aus der vom Dogerner Unternehmer Peter Ebner gegründeten hp.ebner stiftung pro Dogern.

Vierstellig war der Betrag, der es ermöglichte, dass auch in diesem Jahr „Dogerner machen Dogerner eine Freude und helfen gerne“, wie Helga Heinrich es ausdrückte, möglich wurde. Dabei wissen alle am Projekt Beteiligten, wie wichtig die Besuche bei den betroffenen Menschen sind. Positive Rückmeldungen, dass sich die persönlichen Verhältnisse wieder verbessert hätten, zeigen den DRK-Mitgliedern, dass ihre Arbeit Früchte trägt. Sie hoffen, dass sie auch künftig die Einstellung Anderen zu helfen an die nächste Generation weitergeben können. Es liege an allen Solidarität zu zeigen und soziale Mitverantwortung zu übernehmen, begründete Peter Ebner sein Spendenprojekt. Er freute sich, dass nach Jahren in denen sich der Kindergarten oder die Schulkinder eingeklinkt hatten, jetzt die Pfadfinderinnen mit dabei waren.

Antje Baldischwieler hatte mit ihren Mädchen jede Menge Weihnachtsbrötle gebacken, die nun zusätzlich in die Lebensmittelkörbe gelangten. „Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch darüber hinaus helfen wir in Notfällen mit Zuwendungen das Leid zu mildern“, versicherte Helga Heinrich. Sie ist die Ansprechpartnerin (Telefon 07751/23 73) und hofft, dass auch in Zukunft Spenden für das seit über 30 Jahren bestehende Weihnachtsprojekt eingehen.

Private Spenden sind möglich auf das spezielle Konto bei der Sparkasse Hochrhein BIC:SKHRDE6WXXX unter der Nummer DE81 6845 2290 0000 0921 30