von Peter Umstetter

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Autos ereignete sich am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der B 34 bei der Einmündung am Möbelmarkt Dogern. Ein Dacia wollte von Dogern kommend auf die Bundesstraße nach links in Richtung Waldshut einbiegen und übersah nach Polizeiangaben vermutlich einen aus Richtung Albbruck kommenden Skoda.

Mehrere Meter wurde dieser Skoda nach der Kollision bei Dogern die Böschung hinuntergeschleudert. Zum Stillstand kam er direkt neben einem mächtigen Baum. | Bild: Peter Umstetter

Es kam zu einer heftigen Kollision, wodurch der Skoda nach rechts von der Fahrbahn geschleudert wurde und rückwärts mehrere Meter eine Böschung hinabstürzte. Der Wagen kam direkt neben einem mächtigen Baum zum Stillstand.

Zwei Verletzte gab es am Samstagnachmittag auf der B 34 bei Dogern. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. | Bild: Peter Umstetter

Bei dem Verkehrsunfall wurden nach Mitteilung der Polizei zwei Menschen verletzt. Eine beteiligte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, die andere vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum. Nach Polizeiangaben musste die Feuerwehr die Verletzten aus dem Skoda befreien.