Waldshut-Tiengen Tingvall-Trio verzaubert Besucher in der Sedus-Kantine Oase

Das Tingvall-Trio aus Hamburg hat mit beeindruckenden Jazz-Improvisationen rund 400 Besucher in der Sedus-Kantine Dogern begeistert. Lesen Sie hier, wie das Konzert der drei Musiker aus drei Nationen war.

Draußen frostiges Wetter, drinnen, in der Oase der Sedus Werke Dogern, heizt das Tingvall-Trio ein. 400 Besucher sind gekommen, um „das funkelnde Dreigestirn am Jazz-Himmel“, das derzeit auf Platz eins der Jazzcharts steht, live zu erleben. Bei der Begrüßung verspricht Vorstandsmitglied Holger Jahnke einen interessanten Abend. Vielversprechend sei allein schon der personelle Mix, drei Musiker aus drei Nationen.

Seit 2008 werden, in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt des Kreises und gesponsert von der Sedus Stoll AG, namhafte Künstler aus der erweiterten Jazz-Szene zu exklusiven Konzerten eingeladen, mit dem Ziel, das Kulturangebot im Landkreis zu bereichern. So wird zwei Mal jährlich das Betriebsrestaurant des Werkes Dogern, die Oase, zum Veranstaltungsort der Konzertreihe „Jazz am Hochrhein“, die sich inzwischen in der ganzen Region etabliert hat. Daher bat Holger Jahnke vorweg den bisherigen Kulturreferenten des Kreises Jürgen Glocker auf die Bühne, um dessen Engagement zu würdigen. „Ihrer Mitwirkung haben wir es zu verdanken, dass diese einzigartige Konzert-reihe mit insgesamt 18 Konzerten in unserem Hause zustande kam“, erklärte er. „Für uns alle ist es daher bedauerlich, dass Sie nun in den Ruhestand wechseln wollen.“

Dieser Zeitung gegenüber äußerte sich Jürgen Glocker so: „Ich werde sicherlich nicht von heute auf morgen aufhören. Zumindest werde ich noch die beiden nächsten Konzerte mitbegleiten, die bereits fest vereinbart sind.“ Dann war die Bühne frei für das Dreigestirn: Der Pianist Martin Tingvall, Schwede, der für das typisch Melodische des skandinavischen Jazz steht, der Bassist Omar Rodriguez Calvo, Kubaner, der von lateinamerikanischen Einflüssen geprägt ist und der Drummer Jürgen Spiegel, Deutscher, der der westlichen Rockmusik verbunden ist. Und so beginnt es: Ein dezenter Auftakt, ein eingängiger Sound, faszinierende Rhythmen, ein erstes Crescendo. Im Wechsel setzen der Drummer und der Pianist die Akzente. Für einen warmen Background sorgt der Bassist.

Drei Perfektionisten an ihren Instrumenten. Etwas kantig führt Bandleader Martin Tingvall durch das Programm. Er erzählt, ganz nebenbei, von den beiden Auftritten in der Hamburger Elb-Philharmonie, vor ausverkauftem Haus und weiteren Auftritten, zuletzt in Freiburg. Dann greift er wieder in die Tasten. Und wieder dieser einzigartige Sound, oft mit weichen, gefühlvollen, melodiösen, fast romantisch klingenden Passagen, die Assoziationen wecken: Jazz, der die Herzen berührt.