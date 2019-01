von Doris Dehmel

In der Hauptversammlung des Tennis-Clubs Dogern brachten die unter Leitung von Ehrenmitglied Hans Ebner abgehaltenen Wahlen nur eine Veränderung: Neu ist Jugendwartin Sandra Wolpert-Süß. Bestätigt wurden der Vorsitzende Dietmar Tröndle, Sportwart Roland Küpfer und Sieglinde Jockers-Fischer (Vereinsveranstaltungen).

"Der Tennis Club ist gut aufgestellt", versicherte der Vorsitzende Dietmar Tröndle und blickte dabei auf die ausgeglichenen Finanzen. Kassiererin Antje Wassmer hat erhebliche Spenden verbuchen können. Nur so sei es möglich, die Jugendarbeiten auszubauen. "Die Unterstützung der Jugend lohnt sich", betonte Tröndle und sah die positive Mitgliederentwicklung im Zusammenhang mit dem Schulmodell. Dabei galt der Dank Ruth Schlageter, die sich seit 25 Jahren mit Erfolg um das Projekt "Schule-Verein" kümmert.

600 Arbeitsstunden in Neubau

Wenn auch Einbrecher einen Schaden von mehr als 5000 Euro verursacht haben, so wurde mit der Verbesserung der Beregnungsanlage, Optimierungen am Clubheim und vor allem dem 600 Arbeitsstunden verschlingenden Neubau der Lounge doch viel Positives erreicht. Auch künftig will der Verein großen Wert auf die Erhaltung der Tennisanlage legen. Eine echte Zukunftssicherung für den Verein sehen die Verantwortlichen im Bau einer vereinseigenen Zwei-Feld Tennishalle.

Turnier im September

Sportlich hofft Roland Küpfer, dass die Erfolge der sieben Aktiv-Mannschaften ebenso so fortgesetzt werden können wie das LK-Turnier, das wieder im September stattfindet. Der bisherige Jugendwart Mike Arnold berichtete über die Teams U12 und U14 gemischt, U16 und U18-Juniorinnen. Vielversprechend waren der Start der Bambinis und das Jugendcamp mit 25 Teilnehmern.

Vereinsgewächs erfolgreich in der Welt

Bürgermeister Fabian Prause lobte die Anstrengungen zum Erhalt der Anlage. Auf ihr hat auch Justin Schlageter ersten Erfahrungen gesammelt: Jetzt freut sich der Club über die Erfolge des heute bei Grün-Weiss Mannheim spielenden besten Deutschen und 51. der Weltrangliste in seiner Altersklasse.