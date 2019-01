von Doris Dehmel

In der Hauptversammlung des SV Dogern lobte Vereinsvorsitzender Heinz Plaue den sportlichen Eifer der in der Kreisliga B spielenden erste Mannschaft. Aktuell Platz 7 bedeute ein gutes Polster für die Rückrunde, wenn deren erste Begegnung auch verloren ging. Dünn ist allerdings die Spielerdecke. Kamen in 13 Spielen insgesamt 28 Spieler teilweise auch aus den Reihen der Alten Herren, der A-Jugend und selbst Trainer Salvatore Iapello zum Einsatz, so stehen zu Beginn der Rückrunde nur 14 Spieler zur Verfügung. „Wir brauchen die A-Jugend, um eine Basis zu schaffen für eine zweite Mannschaft“, so der Vorsitzende. Er freute sich, dass es möglich war, in Dogern eine Mädchenmannschaft zu installieren, die in der Verbandsstaffel antritt. Die Spielerinnen, die teilweise weite Wege in Kauf nehmen, werden von Giacomo Mezzero trainiert. „Insgesamt 100 Jugendliche zählt der Verein“, so Jugendleiterin Christa Basler. Die beiden E-Jugendmannschaften, D-, C- und B-Junioren sind in der Spielgemeinschaft mit Eschbach. Selbstständig geführt wird die A-Jugend.

Appell des Vorsitzenden

„Die Teilnahme an unserem Vereinsleben muss deutlich besser werden und die Bereitschaft Arbeit zu übernehmen, deutlich wachsen“, appellierte Heinz Plaue an die Anwesenden aller Abteilungen. Diesen Standpunkt teilte auch Bürgermeister Fabian Prause deutlich als er vor allem bis auf wenige Ausnahmen die Aktivspieler in der Hauptversammlung vermisste. Ein gutes Vereinsleben könne nur funktionieren wenn der Zusammenhalt stimmt. Während bei den Wahlen Alexander Weber als zweiter Vorsitzender neu gewählt wurde, blieben Michael Schindler als Schriftführer und Nicole Plaue als Kassiererin weiter in ihren Ämtern.

Erhöhung der Beiträge

Um die finanzielle Situation zu verbessern, sollen gemeinschaftliche neue Dinge entwickelt werden. Dies kann auch im Zusammenwirken mit anderen örtlichen Vereinen geschehen. So wird sich der SV Dogern beim Guggenmusiktreffen am 9. November 2019 einklinken. Einstimmig hatte die Versammlung den Vorschlag des Vorstandes über eine Beitragserhöhung um zwei Euro zugestimmt. Auch waren sich die Anwesenden einig, dass Jugendleiterin Christa Basler für ihr Engagement zum Ehrenmitglied ernannt werden soll. Heiko Fiedler wurde für seine 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Markus Kistler konnte wegen Terminüberschreitung und Karl-Heinz Wehrle wegen Krankheit die Ehrung für 40-jährige Vereinstreue nicht persönlich entgegennehmen.