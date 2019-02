von Doris Dehmel

Bei der Feuerwehr Dogern tut sich etwas. Nicht nur, dass laufend die Infrastruktur verbessert wird und als längerfristiges Ziel ein neues Feuerwehrgerätehaus im Visier ist. Auch personell geht die Feuerwehr neue Wege. Wie viele andere Wehren ist die Nachwuchsförderung bei der Dogerner Feuerwehr ein großes Thema. Mit der Gründung der Kinderfeuerwehr sind sich Kommandant Andreas Rogg und seine Kollegen einig, auf dem richtigen Weg zu sein.

Das Interesse der Kinder an der Feuerwehr scheint zumindest den Jungen schon in den Genen zu liegen. Bevorzugt wird mit Feuerwehrautos gespielt, mit dem Feuerwehrhelm auf dem Bobby-Car gefahren und keine Gelegenheit ausgelassen, einmal in ein richtiges Feuerwehrfahrzeug steigen zu können. Diese Möglichkeit bot sich den Kindern beim Informationstag zur Gründung der Kindergruppe.

Immerhin haben sich zur großen Freude der Feuerwehrverantwortlichen 18 Kinder angemeldet. Bei der Auftaktveranstaltung erfuhren die Eltern alles Wissenswerte über das neue Angebot, den notwendigen Versicherungsschutz, aber auch, wie sie sich selbst einbringen können. Gleichzeitig durften die Kinder mit dem Betreuerteam Feuerwehrautos basteln und mit den eigens für die Kindergruppe angeschafften Spielen sich verweilen. Anschließend ging es mit dem LF 16/12 auf den Rundfahrten durchs Dorf. Am heutigen Samstag, 9. Februar, findet die erste Gruppenstunde im Feuerwehrgerätehaus statt.