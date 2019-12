von Doris Dehmel

Die Gemeinde Dogern ist auf dem Weg, eine Fairtrade-Kommune zu werden. Um dieses Zertifikat zu erhalten, müssen noch einige Vorgaben erfüllt werden. In der von der Steuerungsgruppe organisierten Infoveranstaltung war auch der liebevoll „Fairtrade-Papst“ genannte Willi Moosmann aus Murg, der über den Fairen Handel berichtete. Bürgermeister Fabian Prause freute sich, dass sich aus kleinen Anfängen globales Denken entwickeln könnte.

Das Projekt Der Gemeinderat Dogern hat in seiner Septembersitzung den einstimmigen Beschluss gefasst, den Weg zur Zertifizierung als Fairtrade-Gemeinde zu beschreiten. Gut aufgestellt ist das Angebot bereits im Einzelhandel vor Ort. Informationen zum Projekt gibt die Gemeinde Dogern.

Nicht gegen den Handel vor Ort wolle man agieren, sondern das bereits vorhandene Angebot auch nutzen. „Wir haben uns im Rathaus für fair gehandelten Kaffee entschieden und ab Januar sollen die Getränke im Sitzungssaal ebenfalls aus der gleichen Nische kommen. Auch die von der Gemeinde an Jubilare verschenkten Präsentkörbe sollen künftig einen fair gehandelten Inhalt haben“, erklärte Fabian Prause.

Möglichst viele mit im Boot

Positiv sei, dass auch die örtlichen Gastronomen mit im Boot sind und möglicherweise auch die Schulmensa eingeklinkt werden kann. Möglicherweise könnte im Dogerner Kinderferiensommer das Thema Fairer Handel aufgegriffen werden.

Es brauche die Gemeinde wie auch jeden Einzelnen, damit sich der Faire Handel durchsetzen könne, sagte der erfahrene Willi Moosmann vom Weltlädeli in Murg. Nicht die Weltläden würden den gewünschten Erfolg bringen, sondern die veränderte Denkweise in den Köpfen vieler Menschen. „Die Erfahrungen zeigen ganz deutlich, dass Fairer Handel die allerbeste Friedenspolitik ist“, fasste Moosmann zusammen. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen den Produzenten und den Verbrauchern müsse erreicht und ein Lieferkettengesetz geschaffen werden, das sich an der Menschenwürde orientiere, sagte Moosmann.