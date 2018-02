Dogern Siedlergemeinschaft ist eine Bereicherung für den Ort

Bürgermeister Fabian Prause lobt das Engagement der Siedlergemeinschaft. Bei der Hauptversamlung wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Die Hauptversammlung der Siedlergemeinschaft war bestimmt von Ehrungen und Neuwahlen. Mit der Silbernen Ehrennadel für zehnjährige Tätigkeit im Vorstand wurden der Beisitzer Dietmar Ebner, dessen handwerkliches Geschick als „Haus- und Hofelektriker“ unverzichtbar ist, ebenso ausgezeichnet wie der heutige Vorsitzende Karl Bockstaller. Seit 25 Jahren Mitglied sind Adolf Nussbaumer, Hans-Jürgen Rauh, Edgar Rebholz, Michael Knoblauch, Otto Arzner, Horst Gut, Karl-Heinz Maier und Albert Ebner.

Ihnen allen galten die Glückwünsche von Bürgermeister Fabian Prause. Sein Dank für die Bereicherung des Gemeinschaftslebens galt dem zweitgrößten Verein in der Gemeinde. Hier sei spürbar, wie gut der Wechsel von den Gründern zur nächsten Generation geklappt habe. Aus den 66 Mitgliederfamilien im Jahr 1978 sind bis heute 303 aktive Mitglieds-Familien geworden.

Gut vorbereitet waren auch die Wahlen, bei denen Karl Bockstaller und Gisbert Sperling als Teil des Vorstandstrios bestätigt wurden. Hans-Jürgen Rauh wird weiterhin die Vereinskasse verwalten; zu Beisitzern gewählt wurden Matthias Lange, Christine Amann und Simone Schneble. Gemeinsam will das Vorstandsteam mit einem, den heutigen Erwartungen der Mitglieder entsprechenden Programm für ein lebendiges Vereinsleben sorgen. Neue Aktivitäten sollen realisiert und Traditionelles weiter mit Leben erfüllt werden. „Das Frühlingsfest am 1. Mai bleibt auf alle Fälle erhalten“, versicherte Karl Bockstaller.

Dass dieses Fest im vergangenen Jahr durch das schlechte Wetter nicht den gewohnten finanziellen Erfolg brachte, war auch im Kassenbericht von Jürgen Rauh zu erfahren. Neben geselligen Anlässen standen 2017 auch Arbeitseinsätze vor allem im und um das Siedlerheim an. Geboten wurden der Vortrag „Naturnaher Garten“ und ein Sommerschnittkurs. Teilgenommen haben die Siedler am Dogerner Kinderferienprogramm sowie am Weihnachtsmarkt, bei dem ein Gewinn von 521 Euro erwirtschaftet und an die Beschützende Werkstatt überwiesen wurde.

Auch künftig wird es im Siedlerheim regelmäßig einen Stammtisch geben, wobei das Wirteteam Verstärkung brauchen könnte. Auch in diesem Jahr finden die Sammelbestellungen für Heizöl und Geranien statt.