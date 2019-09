von Doris Dehmel

Bei den Boule-Vereinsmeisterschaften in Dogern ist Vorjahressieger Marius Reckermann seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Er siegte vor Günter Kamp und Markus Stohler, deren Leistungen in der Meisterschaft Abteilungsleiter Claus Peter Schmid lobte. Es wurde im Tête à Tête in fünf Vorrunden im Schweizer System gespielt.