Ein abgestürztes Segelflugzeug wurde der Polizei am Samstagmittag, 1. Juni, 13.30 Uhr, in Dogern gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte der Pilot eine Außenlandung auf einem Acker bei Dogern gemacht, da er aufgrund mangelnder Thermik seinen Flug in Richtung Schwarzwald nicht fortsetzen konnte. Am Segelflieger entstand marginaler Sachschaden, berichtet die Polizei.