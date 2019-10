Albbruck vor 1 Stunde

Sedus bietet preisreduzierte Büromöbel in neuem Outlet in Dogern an

Sedus hat am Stammsitz in Dogern ein neues Büromöbel-Outlet eröffnet, das jeweils am ersten und dritten Mittwoch des Monats von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet hat.