Startnummer W07: Die Grundschule Dogern möchte einen attraktiven Schulhof gestalten, geplant ist eine Art Kletterpark. Mit diesem Vorhaben nimmt die Schule am großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus teil.

Dogern – Der Pausenhof gilt als Zentrum einer jeden Schule. Hier treffen sich die Schüler in den Pausen klassenübergreifend. Die Jüngeren toben umher und kommen ihrem Bewegungsdrang nach, die Älteren unterhalten sich und spielen Spiele. Nachmittags treffen sich hier Freunde, um gemeinsam Fußball zu spielen. Dafür muss ein Schulhof aber auch gut gepflegt werden.

"Unser Schulhof ist einfach nur eine Beton-Ebene. Es wurde seit bestimmt 20 Jahren nichts mehr gemacht. Wir haben mittlerweile Eltern, die früher als Schüler Spiele auf den Boden gemalt haben. Die sind noch immer da", beklagt sich die Rektorin der Grundschule Dogern, Verena Zweigle. Der Hof sei nie direkt in Augenschein genommen worden durch die Gemeinde. "Wir müssen handeln. Unsere Kinder brauchen Spielgeräte", fordert sie.

Mehrfach sei die Initiative an den Gemeinderat gegangen, doch nie sei Geld da gewesen, so Zweigle: "Aber sollen wir noch mal 20 Jahre warten?" Mit der Bewerbung zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus hofft die Schule nun auf finanzielle Unterstützung, um selbst Spielgeräte anschaffen zu können. "Wir möchten für unsere Grundschüler einen attraktiven Schulhof gestalten. Dieser wird nicht nur am Unterrichtsmorgen in den Pausen oder in manchen Sportstunden, sondern auch in der Schulkind- und Ferienbetreuung genutzt. Wir stellen uns dafür eine Art Kletterpark vor, indem für jedes Kind das passende Gerät dabei ist. Durch die tägliche Nutzung des Schulhofes bis in den Nachmittag hinein können die Kinder ihren Bewegungsdrang auf den Geräten ausleben. Diese fördern nicht nur die Motorik und Entwicklung der Kinder, sondern auch das soziale Miteinander", heißt es im Bewerbungsschreiben.

Durch Spenden konnte im vergangenen Jahr bereits ein Balancierbalken angeschafft werden. Da der Schulhof bald saniert werden soll, werde man transportable Geräte auswählen, erklärt Verena Zweigle: "Wir suchen nach Geräten, die man einfach ab und wieder aufbauen kann. Wir haben dazu in Katalogen geschaut und mit dem Bauhof gesprochen. Außerdem haben wir Absprachen mit der Gemeinde und unserem neuen Bürgermeister getroffen."

Für Pedalos und weitere Geräte wie eine Wackelbrücke oder ein Kletternetz schätzt die Dogerner Grundschule den Finanzbedarf je nach Anzahl der Geräte auf 2000 bis 5000 Euro.

Die Grundschule Dogern

Die Grundschule Dogern wird in diesem Schuljahr von 80 Schülerinnen und Schülern besucht. Nach der Schule können sie zur Schulkindbetreuung. Dort haben sie die Möglichkeit, gemeinsam zu lesen und zu spielen, auch auf dem Pausenhof.

Weitere Informationen im Internet:www.schule-dogern.de