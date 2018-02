Dogern Rathaus Dogern: Wie geht es nach dem Bürgerentscheid weiter?

Nachdem die Mehrheit der Dogerner mit fast 84 Prozent den Rathaus-Neubau abgelehnt hat, ist die Zukunft des Rathauses Dogern wieder ungewiss. Bürgermeister Fabian Prause sieht in der neuen Situation aber „auch viele Chancen“. Warum, erfahren Sie hier.

Mit dem Ergebnis des Bürger-entscheids in Dogern am vergangenen Sonntag ist der „Rathaus-Neubau auf dem Hallenvorplatz“ vom Tisch. Das eindeutige Abstimmungsergebnis von 83,09 Prozent ist bindend und bedeutet, dass dieses Projekt auch in den nächsten drei Jahren nicht realisiert werden kann.

Ob es in naher Zukunft überhaupt zu einem Rathaus-Neubau in Dogern kommen wird, oder das bestehende Rathaus modernisiert und saniert wird, ist jetzt wieder völlig offen. Nachdem Bürgermeister Fabian Prause am Sonntagabend das Abstimmungsergebnis verkündet hatte, zeigten sich die Initiatoren des Bürgerentscheides und alle, die diesen mit ihrer Unterschrift gefordert hatten, zufrieden.

Das Thema Rathaus-Neubau oder -umbau hatte zu heftigen Diskussionen innerhalb der Bevölkerung geführt. Dass mit dem bindenden Bürgerentscheid jetzt ein Schlussstrich gezogen wurde, begrüßen nicht nur Gegner, sondern auch Befürworter des Projekts. „Jetzt kann sich die Verwaltung anderen Prioritäten widmen“, meinte Klaus Schwald, Mitinitiator der Unterschriftenaktion, die zum Bürger-entscheid geführt hatte. Er habe nach dessen Ausgang erlebt, dass selbst starke Befürworter jetzt froh seien, dass das Thema aus der Welt sei, so Schwald.

„Jetzt besteht die Möglichkeit, sich neue Gedanken zu machen und nach Möglichkeit alle Alternativen abzuklären“, sagte Bürgermeister Fabian Prause auf Nachfrage. Wird das bestehende Rathaus saniert und angebaut oder gibt es einen Neubau an einer anderen Stelle und was passiert dann mit dem alten Rathaus? Diese Fragen müssen Verwaltung und Gemeinderat nun klären.

Bürgermeister Fabian Prause sei persönlich froh, dass der gefasste Gemeinderatsbeschluss so nicht umgesetzt werden müsse. Ein noch von der Gemeinde in Auftrag zu gebendes gesamthaftes Gestaltungskonzept für Dogern bringe möglicherweise Synergieeffekte, an die heute noch niemand denkt, so Prause. Allen Entscheidungen, die der Gemeinderat zu fällen habe, müsse die saubere Aufarbeitung aller Fakten durch die Verwaltung vorausgehen. Baurechtliche Belange seien immer auch zu prüfen, ebenso die finanzielle Belastung der Gemeinde bei der Umsetzung der Vorhaben, so Prause.

Das Ergebnis

„Sind Sie gegen den Rathaus-Neubau auf dem Hallenvorplatz?“: Diese Frage haben beim Bürgerentscheid 83,09 Prozent der Dogerner mit "Ja" beantwortet. Mit "Nein" stimmten 16,91 Prozent. Zum Entscheid aufgerufen waren 1886 Bürger, 878 Personen (54,24 Prozent) nahmen teil.