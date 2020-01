von Doris Dehmel

Für das von Janine Küpfer im Sommer geplante Benefizkonzert in der Dogerner Gemeindehalle laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit Can Arslan hat die Musikerin einen begeisterten und in mehreren Hilfsorganisationen engagierten Unterstützer gefunden. Beide hoffen, dass sich bald viele Personen melden, die sich ganz nach ihren eigenen Fähigkeiten in das Projekt einklinken wollen.

Suche nach Mitstreitern

Gesucht werden noch viele Mitstreiter, vor allem Sänger, egal welchen Alters. Ziel ist es, mehr als 150 Mitwirkende auf die Bühne zu bringen. Damit alles im Vorfeld funktioniert und am Ende der Reinerlös dieser Benefizveranstaltung in den Förderverein für krebskranke Kinder in den Freiburg für den Neubau des Elternhauses fließen kann, braucht das Projekt noch viele Mitstreiter.

Aufgaben vielfältig

Neben dem Chor, der sich jeweils dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr Pater-Gerster Haus in Dogern trifft, sind in vielen anderen Bereichen helfende Hände gesucht. Wer sich im Catering engagieren, sich in Spenden-Aktionen einklinken, beim Aufbau helfen oder andere Aufgaben hinter den Kulissen übernehmen möchte, ist stets willkommen und sollte sich mit Janine Küpfer per E-Mail (freliglamu@web.de) in Verbindung setzen.