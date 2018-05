Dogern Offiziell verabschiedet: Viel Lob und Dank für Dogerner Bürgermeister Matthias Guthknecht nach 16 Jahren

Landrat Martin Kistler und Weggefährten würdigen bei der offiziellen Abschiedsfeier die Verdienste des scheidenden Dogener Bürgermeisters Matthias Guthknecht.

Berufskollegen, Behördenvertreter, die beiden Abgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter und Felix Schreiner, Vereinsabordnungen, Gemeinderäte und viele Gäste auch von außerhalb und der anderen Rheinseite waren in die Dogerner Gemeindehalle zum offiziellen Abschied von Bürgermeister Matthias Guthknecht gekommen. Bei allem Respekt für den Anlass, der musikalisch vom Musikverein Dogern mit Dirigent Olaf Sperling und dem Dogerner Damenchörle unter der Leitung von Annette Sperling umrahmt wurde, geizten die Redner, unter ihnen auch Dekanin Christiane Vogel, nicht mit humorvollen Bemerkungen. Bei ihnen stand vor allem der Mensch Matthias Guthknecht im Fokus.

Der Abend war mit Böllerschüssen angekündigt worden. Alle, die gekommen sind, waren auf ganz unterschiedliche Weise Weggefährten des jetzigen Altbürgermeisters von Dogern. Bürgermeisterstellvertreter Heinz Jockers hat schon dem ersten Gemeinderat in Guthknechts Amtszeit angehört und nahm die offizielle Verabschiedung vor. Jockers erinnerte daran, dass Matthias Guthknecht zusammen mit seiner Ehefrau Sabine 1995 nach Dogern gezogen ist. Aus dem Lehrer an der Grundschule wurde nach der Wahl am 28. Oktober 2001 der Dogerner Bürgermeister, der über 230 Gemeinderatssitzungen absolviert hat. "Nicht immer sind wir einer Meinung gewesen, haben aber immer das Wohl der Einwohner und die Entwicklung der Gemeinde im Auge gehabt", sagte Jockers mit Blick auf die schwierigen Zeiten zwischen Gemeinderat und Rathaus-Chef.

Als Mitbürger, einstiger Mitbewerber um das Amt des Bürgermeisters, Gemeinderat, Bürgermeisterstellvertreter und schließlich als Landrat mit der „milden Hand der Kommunalaufsichtsbehörde“ hat Martin Kistler den scheidenden Dogerner Bürgermeister kennengelernt. Bei seinem launigen Vortrag über „Erwartungen an einen Bürgermeister“ verschwieg Kistler auch nicht die schlechte finanzielle Lage der Gemeinde, mit der Matthias Guthknecht bei seinem Amtsantritt konfrontiert war: „Damals hatte Dogern vier Millionen Schulden, heute ist die Gemeinde schuldenfrei“. Im Fokus von Matthias Guthknecht habe immer die Familienfreundlichkeit gestanden. In der Summe sei sein Wahlspruch gelungen: „Altes erhalten und Neues gestalten“ so der Landrat.

Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser verabschiedete den Kollegen aus der Runde der Rathaus-Chefs. Matthias Guthknecht habe in seiner Amtszeit auch erfahren müssen, dass „Nackenschläge“ nicht ausbleiben. Doch hat der Albbrucker Bürgermeister nie böse oder nachtragende Reaktionen bei seinem Amtskollegen festgestellt. "Ihnen ist der Umgang mit anderen auf Augenhöhe immer wichtig gewesen", so Kaiser.

Für die örtlichen Vereine schilderte Manfred Polzer das gute Miteinander mit dem Bürgermeister, dem der Zusammenhalt in den Vereinen und untereinander stets ein Anliegen war. Matthias Guthknecht, der an diesem Abend letztmals als Dogerner Bürgermeister am Mikrofon stand, freute sich, dass auch eine große Anzahl von Kollegen der umliegenden Rathäuser gekommen waren. „Mir als dem ersten Lehrer, der in Südbaden zum Bürgermeister gewählt wurde, ist man anfänglich im Kollegenkreis skeptisch begegnet. Das hat sich spürbar geändert", sagte Matthias Guthknecht.