von sk

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ist in Dogern ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich im Kreisverkehr auf der Hauptstraße. Laut Polizeibericht war ein 76 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes aus Richtung Möbelmarkt nach Dogern unterwegs. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den Motorradahrer, der dort bereits hineingefahren war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 56 Jahre alte Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde durch das DRK ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, an der Suzuki 1000 Euro, wie die Polizei berichtet.