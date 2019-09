von Doris Dehmel

Der Sedus Run Dogern zählte mit 410 Teilnehmer mehr als in den Vorjahren. In allen Kategorien machten sich die Läufer auf die Strecke. Firmen- und Geschäftsteams waren am Start und auch Einzelpersonen konnten sich im Teilnehmerfeld von der eigenen Leistungskraft überzeugen. Zahlreiche Teilnehmer hatten auch einen weiteren Weg auf sich genommen um beim Sedus Run dabei zu sein und Spaß und Sport gemeinsam zu erleben.

Eröffnet wurde die Aktion mit dem Kids Run. Dabei waren die Jungen und Mädchen 600 und 1200 Meter auf dem Werksgelände unterwegs. Die Vier- bis Sechsjährigen hatten je zwei Runden und die bis Zehnjährigen vier Runden zu absolvieren. Nach einem entsprechenden Fitnessprogramm starteten die erwachsenen Läufer und Nordic Walker auf die 4,8 Kilometer lange Strecke. Diese führte vom Firmengelände aus bis zur Abzweigung zum Sportplatz, zum Stauwehr und in flachem Gelände in einer Schleife bis zum Fähranleger Leibstadt. Über den Dammweg zurück zum Stauwehr und vorbei am Sportplatz des SV Dogern ging es zum Ziel zurück auf das Firmengelände.

Auch beim 10,5 Kilometer langen Lauf waren Start und Ziel auf dem Werksgelände von Sedus in Dogern. Von dort aus führte die Strecke ebenfalls am Sportplatz vorbei in Richtung Rhein bis zum Dreispitz in Albbruck. Zurück am Schweizer Rheinufer entlang wurde schließlich das Stauwehr Dogern passiert, ehe von den Läufern die restliche Strecke, wie beim kürzeren Lauf, zu bewältigen war.