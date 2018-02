Albbruck Martin Wehrle ist neu im Vorstand des Tennisclubs Dogern

Martin Wehrle ist neuer stellvertretender Vorsitzender des Tennisclubs Dogern. Das Clubhaus soll am 8. April eröffnet werden.

Dogern (de) In der gut besuchten Hauptversammlung des Tennisclubs Dogern gab es bei den Wahlen zwei wesentliche Veränderungen: Für den aus dem Vorstandsteam ausgeschiedenen Rainer Laesch rückte Martin Wehrle als neuer stellvertretender Vorsitzender nach. Nachdem Carina Pfeiffer nach sechs Jahren ihren letzten Kassenbericht vorgelegt hatte, wurde Antje Wassmer zur Nachfolgerin gewählt. Bestätigt wurden Sportwart Roland Küpfer, Platzwart Axel Gey und Clubhaus-Verantwortliche Steffi Gey.

Der Vorsitzende Dietmar Tröndle freute sich in seinem Rückblick: "Die Mitgliederzahl ist auf 237 Personen leicht angestiegen." Vor allem den Zugang von Spielern vom ehemaligen Albbrucker Tennisclub wertete er als sehr positiv. Die Mitgliederwerbung wie auch der weitere Aufbau der Vereinsjugend dürfe auch künftig nicht vernachlässigt werden. So soll auch die Kooperation Schule/Verein weiter ausgebaut werden. Positiv sei die Verpflichtung des neuen Trainers Frank Knabe, so Dietmar Tröndle.

Sportwart Roland Küpfer sprach von "durchwachsenen Ergebnissen" der sechs gemeldeten Mannschaften in der Medenrunde. Die Damen 50 wurden jedoch Meister und schafften den Aufstieg. Die Clubmeisterschaften konnte das Damendoppel Regina Intrau/Marie-Therese Knapp, das Herrendoppel Jürgen Scheunpflug/Raffaele Modocco und das Mixed Jutta Kagon/Pius Winterhalter für sich entscheiden. Das erfolgreiche verlaufene LK-Turnier um den Baustoff Eckert Cup werden auch 2018 wieder stattfinden. Jugendwart Mike Arnold schilderte die Erfolge der drei gemeldeten Mannschaften, für deren Training Nicole Goldwater und Frank Knabe zu ständig waren.

Hohe Kosten verursachten die Sanierungsarbeiten an der Beregnungsanlage und die Erweiterung des Clubhauses. Die Arbeiten am Vorplatz werden in Kürze beendet. Arbeitseinsätze sind am 10. März und 7. April und die Clubhauseröffnung für 8. April vorgesehen. Die Clubmeisterschaften ist am 12. Mai.