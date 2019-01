von Doris Dehmel

Gemeinsam boten der Männergesangverein Liederkranz 1852 Dogern und der Gemischte Chor Buch in der Dogerner Gemeindehalle einen abwechslungsreichen Unterhaltungsabend. Reich an unterschiedlichen Melodien nahmen die Akteure auf der Bühne das Publikum mit in unterschiedliche Musikwelten, deren Stücke teilweise von Ulrike Ruppaner am Klavier begleitet wurden.

Gleichzeitig war das Programm der Gastgeber auch eine Zeitreise in die 166-jährige Geschichte des Liederkranzes Dogern. Dirigent Ulrich Tomm hatte in der Konzertvorbereitung das umfangreiche Archiv gesichtet. Dabei taten sich nicht nur ihm Fragen auf, wann die einzelnen Lieder gesungen wurden, zu welchem Anlass waren sie ausgewählt worden und wie würden sie heute noch beim Publikum ankommen. Dabei waren die ausgesuchten Stücke keineswegs verstaubt. Mit einer Inbrunst, wie sie sicherlich in frühen Jahren nicht hätte größer sein können, wurden sie von den 35 Sängern vorgetragen. So wurde das diesjährige Jahreskonzert mit dem zweistimmig und in Dur geschriebenen Stück "Die Kapelle" eröffnet. Mit dem gleichen Titel – aber vierstimmig und in Moll – erklang im Laufe des Abends auch das zum 150-jährigen Vereinsjubiläum 2002 einstudierte Werk.

Zwei Jahre zuvor war zum MGV Dogern Dirigent Ulrich Tomm gekommen. "Nach seiner ersten Probe ist das vierstimmige "Abendständchen" bereits gesessen", so Klaus Reuther mit seinen witzigen Bemerkungen. Welch lange Zeit es 1958 dauerte, als das vom damaligen Vorstand gestiftete "Nachtgebet" aufführungsreif war, weiß niemand mehr so genau, was aber jetzt deutlich wurde, dass kaum jemand mit dem gefühlvoll vorgetragenen Solo besser hätte beeindrucken können, wie Wilhelm Herrmann.

Chor Buch bringt Fundstücke mit

Über ein Vierteljahrhundert war es her, dass der gemischte Chor Buch in Dogern zu hören war. Jetzt hatte Dirigent Franz Kuttruff, der den seit 70 Jahren bestehenden Chor nunmehr 49 Jahr leitet, sich für "Fundstücke" aus dem reichen Repertoire entschieden. "Schon der Gründerchor hatte "das Elternhaus" gesungen und mit "Nimm die Stunden wie sie kommen ", haben wir einen Wunschkonzert-Dauerbrenner aufgelegt", versicherte die Vereinsvorsitzende Heidi Jehle. Sie beeindruckte als Solistin Evita und "Wein nicht um mich Argentinien". Zur gemeinsamen Zugabe holte der Dogerner Vorsitzende Bernhard Bauer die musikalischen Gäste mit viel Lob nochmals zum gemeinsam mit den Konzertbesuchern gesungenen "Bajazzo" auf die Bühne.