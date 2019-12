von Doris Dehmel

Für den Gemeinderat war in seiner letzten Sitzung kaum nachvollziehbar, dass in der „außerorts“ verlaufenden Christof-Stoll-Straße unbedingt an der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von Tempo 100 festzuhalten ist. Dieser Umstand führe schließlich bei der Sanierung der Straße wegen der vorgeschriebenen Beplankung an der Südseite zu nicht übersehbaren zusätzlichen Kosten, versicherten Geschäftsführer Ralf Mülhaupt und Projektleiter Andree Binninger von Tillig Ingeniere GmbH.

Keine leichte Aufgabe

Derzeit ist an der westlich des Kreisverkehrs verlaufenden breiten Straße kaum mehr eine exakte Fahrbahnaufteilung erkennbar. „Wir stehen hier vor einer nicht leichten Aufgabe“, versicherten die beiden Planer. Dabei komme aber die vorhandene Straßenbreite der Sanierung und dem vorgesehenen Radweg entgegen. Am Ende soll die Straße 6.50 Meter breit und auf einer Länge von 620 Metern mit einem Deckenausbau saniert werden. Der Rad- und Gehweg mit 2.50 Metern Breite wird auf einer Länge von 400 Metern durch einen 1.50 Meter oder nach weiterer möglicher Geländeoptimierung 1.75 Meter breiten begrünten Seitenstreifen getrennt, an der Nordseite der Straße im Vollausbau angelegt werden. Im Einmündungsbereich der Gewerbestraße wird der „Tropfen“ mit einem Fußgängerübergang angelegt und der Vollausbau der Straße und entsprechenden Borden 40 Meter weitergeführt werden. Sämtliche Versorgungsleitungen werden in dem „Bauabschnitt West“ erneuert.

Kreisel wird neu angelegt

Der einst als Provisorium angelegte „Kreisel“ soll mit einem Durchmesser von 22 Meter angelegt werden. Im weiteren Verlauf des „Bauabschnitts Ost“ sehen die Planer eine neue Platzierung der dann fahrbahngleichen Bushaltestellen und damit auch verbunden die bessere Erreichbarkeit des Fußweges zum Sportplatz. Hatte die Kostenschätzung noch einen Betrag von zwei Millionen Euro ergeben, so liegt die Kostenberechnung jetzt bei 1,9 Millionen Euro. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung der vorgestellten Entwurfsplanung und deren Umsetzung für den Bauabschnitt West und der Vorentwurfsplanung für den Bauabschnitt Ost zu.

Geh- und Radweg Der geplante Geh- und Radweg ist Teil des überregionalen Radwegekonzepts. Hierfür war bereits ein zu 50 Prozent bewilligter Förderantrag zurückgezogen worden. Ergebnis weiterer Gespräche mit dem Landkreis und dem Regierungspräsidium war eine 100-prozentige Kostenübernahme durch die Bundesrepublik Deutschland.

Für den Radweg ist mit einer Kostenübernahme zu 100 Prozent durch den Bund zu rechnen. Mit der Unterzeichnung der hierfür notwendigen Vereinbarung wurde die Verwaltung ermächtigt. Ein Teil der behördlichen Vorgaben wie auch die Baugrunderkennung wurden bereits vom Ingenieurbüro Tillig durchgeführt, wo man einer möglichen Ausschreibung im kommenden Jahr entgegensieht.